В частности говорится и об украинских. Об этом в эфире на 24 канале сообщила журналистка-расследовательница проекта "Следствие.Инфо" Анна Бабинец.

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Причастность спецслужб из Украины, России и Беларуси

По ее словам, нет сомнений в том, что убийство готовилось профессионально. Ведь расследователи разобрали подготовку к подрыву очень подробно.

Могли ли конкретно украинские спецслужбы быть причастными (к убийству – 24 канал)? Да, конечно могли,

– подчеркнула Бабинец.

Она отметила, что кроме этого, высокая вероятность того, что привлекали работников спецслужб из таких стран как Беларусь или Россия. Это те государства, в которых работал Шеремет и где он мог иметь врагов.

Бабинец: Улики уничтожают

"Когда-то мы получим ответ на вопрос, на самом ли деле они (украинские спецслужбы – 24 канал) были причастными – это уже сложнее", – отметила журналистка.

Она подчеркнула, что необходимы соответствующие доказательства. А часто доказательства преступлений, к которым причастны спецслужбы, уничтожают.

Расследовательница рассказала об убийстве журналиста Шеремета: смотрите видео

Коротко об убийстве Шеремета