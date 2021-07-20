Зокрема мовиться і про українські. Про це в ефірі на 24 каналі повідомила журналістка-розслідувачка проєкту "Слідство.Інфо" Ганна Бабінець.

Варто прочитати Зараз влада зі мною не комунікує, – мама Павла Шеремета про розслідування

Причетність спецслужб з України, Росії і Білорусі

За її словами, немає сумнівів в тому, що вбивство готувалося професійно. Адже розслідувачі розібрали підготовку до підриву дуже детально.

Чи могли конкретно українські спецслужби бути причетними (до вбивства – 24 канал)? Так, звісно могли,

– наголосила Бабінець.

Вона відзначила, що окрім цього, є висока ймовірність того, що долучали працівників спецслужб із таких країн як Білорусь чи Росія. Це ті держави, в яких працював Шеремет і де він міг мати ворогів.

Бабінець: Докази знищують

"Чи колись ми отримаємо відповідь на запитання, чи насправді вони (українські спецслужби – 24 канал) були причетними – це вже складніше", – зауважила журналістка.

Вона наголосила, що необхідні відповідні докази. А часто докази злочинів, до яких причетні спецслужби, знищують.

Розслідувачка розповіла про вбивство журналіста Шеремета: дивіться відео

Коротко про вбивство Шеремета