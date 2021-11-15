Соответствующее заявление лидеров трех стран обнародовали 15 ноября. Совместный документ подписали президент Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилас Левитас и Эстонии Алар Карис.

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Балтийские страны осудили режим Лукашенко

В заявлении говорится о том, что режим Александра Лукашенко использует мигрантов из стран Ближнего Востока в политических целях. Беженцев фактически принуждают к нарушению европейского законодательства, провоцируя прорываться через границы ЕС.

Из-за этого главы стран Балтии подчеркнули, что самопровозглашенного президента Беларуси и его приспешников следует привлечь к ответственности за "торговлю людьми".

Призываем все соответствующие международные организации сыграть активную роль в разрешении ситуации, спровоцированной режимом Лукашенко,

– просят президенты в заявлении.

Напомним, Литву, Латвию и Польшу с белорусской стороны в последнее время атакует большое количество беженцев. Нелегалов к границам свозят силовики, подконтрольные диктатору Лукашенко.

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