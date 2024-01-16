Поступила эта информация от пресс-службы Армии обороны Израиля. Говорят, что на границу прибыли около 20 человек, среди которых были и вооруженные. Произошло это вблизи населенного пункта Ницана.

Читайте также Израиль заявил, что ХАМАС планировал теракты в Европе

ЦАХАЛ открыл огонь

Недавно около 20 подозреваемых, в том числе несколько вооруженных, прибыли с египетской территории в район границы с Израилем, прилегающий к населенному пункту Ницана,

– говорят в пресс-службе ЦАХАЛ.

Как отмечают в Армии обороны Израиля, их военные, находившиеся неподалеку от Ницаны, расположенной на юге страны, открыли огонь по вооруженным людям. Известно о попадании.

Позже в ЦАХАЛ сообщили, что после инцидента в Ницане, израильская военнослужащая получила легкое ранение во время перестрелки. Ее эвакуировали в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь. Известно, что родные известили об этом.

Планировалась контрабанда наркотиков

В египетских СМИ сообщили, что силы страны смогли предотвратить контрабанду наркотиков на египетско-израильской границе к югу от пункта пропуска Авджа. Это изданию Egypt Today подтвердил источник в органах безопасности.

Известно, что произошло столкновение. Египетские силы смогли задержать шестерых контрабандистов.

Журналисты отмечают, что данные указывают на то, что около 20 человек, в том числе вооруженные, проникли в Египет в пограничную зону. Их цель – контрабанда наркотических веществ.

Взрывы у посольства США в Ираке