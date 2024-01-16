Надійшла ця інформація від пресслужби Армії оборони Ізраїлю. Кажуть, що кордону прибули близько 20 людей, серед яких були й озброєні. Сталося це поблизу населеного пункту Ніцана.

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ЦАХАЛ відкрив вогонь

Нещодавно приблизно 20 підозрюваних, у тому числі кілька озброєних, прибули з єгипетської території до району кордону з Ізраїлем, що прилягає до населеного пункту Ніцана,

– кажуть у пресслужбі ЦАХАЛ.

Як зазначають в Армії оборони Ізраїлю, їхній військові, котрі перебували неподалік Ніцани, розташованої на півдні країни, відкрили вогонь по озброєних людях. Відомо про влучання.

Пізніше у ЦАХАЛ повідомили, що після інциденту у Ніцані, ізраїльська військовослужбовиця зазнала легкого поранення під час перестрілки. Її евакуювали до лікарні, щоб надати медичну допомогу. Відомо, що рідних сповістили про це.

Планувалася контрабанда наркотиків

В єгипетських ЗМІ повідомили, що сили країни змогли запобігти контрабанді наркотиків на єгипетсько-ізраїльському кордоні на південь від пункту пропуску Авджа. Це виданню Egypt Today підтвердило джерело в органах безпеки.

Відомо, що відбулося зіткнення. Єгипетські сили змогли затримати шістьох контрабандистів.

Журналісти зазначають, що дані вказують на те, що близько 20 осіб, зокрема озброєні, проникли до Єгипту у прикордонну зону. Їхня мета – контрабанда наркотичних речовин.

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