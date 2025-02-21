Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на коммунальную организацию "Муниципальная охрана". Происшествие произошло вечером 20 февраля в парке Партизанской славы.

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Муниципалы Киева задержали мужчину с оружием

Во время патрулирования муниципальные охранники услышали выстрелы на левом берегу Киева. Они установили, что кто-то открыл огонь из оружия в парке Партизанской славы.

Подойдя к месту, они увидели мужчину, который вел себя агрессивно и неадекватно. Дебошир спрятался за деревьями и направил выстрелы в сторону охранников. К счастью, он не попал, поэтому никто не пострадал.

В результате мужчину удалось задержать, его оружие изъяли. На место происшествия муниципалы вызвали полицию. Правоохранители начали следственные действия.

Стрельба в Киеве: последние новости

В декабре стрельба в Дарницком районе столицы закончилась гибелью человека. Двое мужчин конфликтовали, один из них применил против другого оружие, попав в голову. От полученных ранений пострадавший погиб на месте.

В ноябре прошлого года произошла резонансная стрельба в киевском отеле "Sky Loft". Перед этим участники конфликта подрались. Вследствие этого инцидента один человек умер, а еще двое попали в больницу.