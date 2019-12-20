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      Стрельба на Лубянке в Москве: в больнице умер тяжело раненый сотрудник ФСБ

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      Стрельба на Лубянке, спецоперация / Getty images

      Количество погибших из-за стрельбы возле здания ФСБ на московской Лубянке возросло до троих человек. В больнице умер работник спецслужбы, получивший ранение накануне, 19 декабря.

      Эту информацию подтвердили в Следственном комитете Российской Федерации. Там сообщают также о еще 5 пострадавших с травмами различной степени тяжести.

      Что известно о напавшем: Кто стрелял на Лубянке под ФСБ: детали о Евгении Манюрове и фото 18+

      Один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже умер. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести,
      – говорится в сообщении.

      Добавим, что ранее ряд российских информационных телеграм-каналов сообщали, что один из раненых – работник ФСБ – получил пулевое ранение в голову. Вероятно, его жизнь медикам спасти не удалось.

      Смотрите также: Стрельба на Лубянке под ФСБ Москвы: видео от очевидцев

      Что доподлинно известно о стрельбе на Лубянке:

      • Возле здания на Большой Лубянке вечером 19 декабря произошла стрельба из автоматического оружия.
      • В городе ввели план перехвата "Сирена", который отменили после ликвидации стрелка (или стрелков).
      • В районе Лубянки ночью проверяли всех подозрительных прохожих.
      • Следственный комитет РФ стрельбу квалифицировал как теракт.
      • Нападение произошло во время торжественного вечера ко Дню работников органов госбезопасности России (отмечают 20 декабря).
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Жертвы ФСБ Стрельба Стрельба на Лубянке в Москве Новости России
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