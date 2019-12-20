Стрельба на Лубянке в Москве: в больнице умер тяжело раненый сотрудник ФСБ

Количество погибших из-за стрельбы возле здания ФСБ на московской Лубянке возросло до троих человек. В больнице умер работник спецслужбы, получивший ранение накануне, 19 декабря.

Эту информацию подтвердили в Следственном комитете Российской Федерации. Там сообщают также о еще 5 пострадавших с травмами различной степени тяжести.

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Один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже умер. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести,

– говорится в сообщении.

Добавим, что ранее ряд российских информационных телеграм-каналов сообщали, что один из раненых – работник ФСБ – получил пулевое ранение в голову. Вероятно, его жизнь медикам спасти не удалось.

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Что доподлинно известно о стрельбе на Лубянке: