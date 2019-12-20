Стрельба на Лубянке в Москве: в больнице умер тяжело раненый сотрудник ФСБ
Количество погибших из-за стрельбы возле здания ФСБ на московской Лубянке возросло до троих человек. В больнице умер работник спецслужбы, получивший ранение накануне, 19 декабря.
Эту информацию подтвердили в Следственном комитете Российской Федерации. Там сообщают также о еще 5 пострадавших с травмами различной степени тяжести.
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Один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже умер. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести,
– говорится в сообщении.
Добавим, что ранее ряд российских информационных телеграм-каналов сообщали, что один из раненых – работник ФСБ – получил пулевое ранение в голову. Вероятно, его жизнь медикам спасти не удалось.
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Что доподлинно известно о стрельбе на Лубянке:
- Возле здания на Большой Лубянке вечером 19 декабря произошла стрельба из автоматического оружия.
- В городе ввели план перехвата "Сирена", который отменили после ликвидации стрелка (или стрелков).
- В районе Лубянки ночью проверяли всех подозрительных прохожих.
- Следственный комитет РФ стрельбу квалифицировал как теракт.
- Нападение произошло во время торжественного вечера ко Дню работников органов госбезопасности России (отмечают 20 декабря).