Стрілянина на Луб’янці у Москві: в лікарні помер тяжко поранений працівник ФСБ
Кількість загиблих через стрілянину біля будівлі ФСБ на московській Луб’янці зросла до трьох осіб. У лікарні помер працівник спецслужби, який отримав поранення напередодні, 19 грудня.
Цю інформацію підтвердили у Слідчому комітеті Російської Федерації. Там повідомляють також про ще 5 постраждалих із травмами різного ступеню тяжкості.
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Один співробітник ФСБ загинув на місці, другий – у важкому стані був доставлений в лікарню, де пізніше помер. Ще п'ять осіб, у тому числі одна цивільна особа, отримали поранення різного ступеня тяжкості,
– мовиться у повідомленні.
Додамо, що раніше низка російських інформаційних телеграм-каналів повідомляли, що один із поранених – працівник ФСБ – отримав кульове поранення в голову. Ймовірно, його життя медикам і не вдалося врятувати.
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Що достеменно відомо про стрілянину на Луб'янці:
- Біля будівлі на Великій Луб'янці ввечері 19 грудня сталася стрілянина з автоматичної зброї.
- У місті ввели план перехоплення "Сирена", який скасували після ліквідації стрілка (чи стрілків).
- У районі Луб'янки вночі перевіряли усіх підозрілих перехожих.
- Слідчий комітет РФ стрілянину кваліфікував як теракт.
- Напад стався під час урочистого вечора до Дня працівників органів держбезпеки Росії (відзначають 20 грудня).