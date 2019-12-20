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      ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Стрілянина на Луб’янці у Москві: в лікарні помер тяжко поранений працівник ФСБ

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      Стрілянина на Луб'янці, спецоперація / Getty images

      Кількість загиблих через стрілянину біля будівлі ФСБ на московській Луб’янці зросла до трьох осіб. У лікарні помер працівник спецслужби, який отримав поранення напередодні, 19 грудня.

      Цю інформацію підтвердили у Слідчому комітеті Російської Федерації. Там повідомляють також про ще 5 постраждалих із травмами різного ступеню тяжкості.

      Що відомо про нападника: Хто стріляв на Луб’янці під ФСБ: деталі про Євгена Манюрова та фото 18+

      Один співробітник ФСБ загинув на місці, другий – у важкому стані був доставлений в лікарню, де пізніше помер. Ще п'ять осіб, у тому числі одна цивільна особа, отримали поранення різного ступеня тяжкості,
      – мовиться у повідомленні.

      Додамо, що раніше низка російських інформаційних телеграм-каналів повідомляли, що один із поранених – працівник ФСБ – отримав кульове поранення в голову. Ймовірно, його життя медикам і не вдалося врятувати.

      Дивіться також: Стрілянина на Луб’янці під ФСБ Москви: відео від очевидців

      Що достеменно відомо про стрілянину на Луб'янці:

      • Біля будівлі на Великій Луб'янці ввечері 19 грудня сталася стрілянина з автоматичної зброї.
      • У місті ввели план перехоплення "Сирена", який скасували після ліквідації стрілка (чи стрілків).
      • У районі Луб'янки вночі перевіряли усіх підозрілих перехожих.
      • Слідчий комітет РФ стрілянину кваліфікував як теракт.
      • Напад стався під час урочистого вечора до Дня працівників органів держбезпеки Росії (відзначають 20 грудня).
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Стрілянина на Луб'янці у Москві Стрілянина ФСБ Жертви
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