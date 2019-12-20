Стрілянина на Луб’янці у Москві: в лікарні помер тяжко поранений працівник ФСБ

Кількість загиблих через стрілянину біля будівлі ФСБ на московській Луб’янці зросла до трьох осіб. У лікарні помер працівник спецслужби, який отримав поранення напередодні, 19 грудня.

Цю інформацію підтвердили у Слідчому комітеті Російської Федерації. Там повідомляють також про ще 5 постраждалих із травмами різного ступеню тяжкості.

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Один співробітник ФСБ загинув на місці, другий – у важкому стані був доставлений в лікарню, де пізніше помер. Ще п'ять осіб, у тому числі одна цивільна особа, отримали поранення різного ступеня тяжкості,

– мовиться у повідомленні.

Додамо, що раніше низка російських інформаційних телеграм-каналів повідомляли, що один із поранених – працівник ФСБ – отримав кульове поранення в голову. Ймовірно, його життя медикам і не вдалося врятувати.

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Що достеменно відомо про стрілянину на Луб'янці: