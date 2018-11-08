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      Стрельба в Калифорнии: последние новости

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      Стрельба в Калифорнии – что произошло в баре
      Стрельба в Калифорнии – что произошло в баре / Фото из открытых источников

      8 ноября ночью в городе Таузанд-Оукс в Калифорнии открыли стрельбу в баре Borderline Bar & Grill. В это время там проходила еженедельная студенческая вечеринка, и внутри были несколько сотен человек. 24 канал собрал последние новости трагедии.

      Что случилось?

      Вооруженный мужчина начал стрелять в переполненном баре. Преступник сделал не менее 30 выстрелов, а также разбросал по залу дымовые шашки. Тип оружия, которое он использовал, пока официально не сообщается, один из очевидцев рассказал, что у убийцы был полуавтоматический пистолет.

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      Стрельба произошла около 23:20 по местному времени.

      Сколько погибших?

      В результате инцидента погибло 12 человек в том числе офицер полиции, еще 12 получили ранения.

      Пока власти раскрыли информацию только об одном погибшем. Это заместитель шерифа. Он приехал в бар через несколько минут после начала стрельбы и получил ранение, как только вошел в помещение, позже он скончался в больнице.

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      Что известно о нападающем?

      Стрелок также погиб – пока не понятно, застрелила ли его полиция или он покончил с собой.

      Его имя официально не назвали. Мотивы его действий также неизвестны. По словам очевидцев, преступник начал стрелять, как только вошел в помещение – одними из первых его жертв стал охранник на входе и кассир. Перед тем, как открыть огонь, по воспоминаниям посетителей бара, он ничего не сказал.

      Таузанд-Оукс считается одним из самых безопасных городов страны из-за низкого уровня преступности на душу населения.

      Реальность такова, что подобные инциденты могут произойти в любом месте и в любое время, даже в сообществах, которые считаются очень безопасными,
      – сказал он.

      Всего в баре во время стрельбы находились несколько сотен посетителей, они собрались на студенческую вечеринку. Заведение было популярно среди студентов, там регулярно проводились танцевальные вечеринки. Бар находится в нескольких километрах от Калифорнийского лютеранского университета.

       

      Теги: Новости США Криминальные новости Жертвы Стрельба в Калифорнии
      Источник: 24 Канал
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