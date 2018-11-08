Стрельба в Калифорнии: последние новости
8 ноября ночью в городе Таузанд-Оукс в Калифорнии открыли стрельбу в баре Borderline Bar & Grill. В это время там проходила еженедельная студенческая вечеринка, и внутри были несколько сотен человек. 24 канал собрал последние новости трагедии.
Что случилось?
Вооруженный мужчина начал стрелять в переполненном баре. Преступник сделал не менее 30 выстрелов, а также разбросал по залу дымовые шашки. Тип оружия, которое он использовал, пока официально не сообщается, один из очевидцев рассказал, что у убийцы был полуавтоматический пистолет.
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Стрельба произошла около 23:20 по местному времени.
Сколько погибших?
В результате инцидента погибло 12 человек в том числе офицер полиции, еще 12 получили ранения.
Пока власти раскрыли информацию только об одном погибшем. Это заместитель шерифа. Он приехал в бар через несколько минут после начала стрельбы и получил ранение, как только вошел в помещение, позже он скончался в больнице.
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Что известно о нападающем?
Стрелок также погиб – пока не понятно, застрелила ли его полиция или он покончил с собой.
Его имя официально не назвали. Мотивы его действий также неизвестны. По словам очевидцев, преступник начал стрелять, как только вошел в помещение – одними из первых его жертв стал охранник на входе и кассир. Перед тем, как открыть огонь, по воспоминаниям посетителей бара, он ничего не сказал.
Таузанд-Оукс считается одним из самых безопасных городов страны из-за низкого уровня преступности на душу населения.
Реальность такова, что подобные инциденты могут произойти в любом месте и в любое время, даже в сообществах, которые считаются очень безопасными,
– сказал он.
Всего в баре во время стрельбы находились несколько сотен посетителей, они собрались на студенческую вечеринку. Заведение было популярно среди студентов, там регулярно проводились танцевальные вечеринки. Бар находится в нескольких километрах от Калифорнийского лютеранского университета.