8 листопада вночі у місті Таузанд-Оукс в Каліфорнії відкрили стрілянину в барі Borderline Bar & Grill. В цей час там проходила щотижнева студентська вечірка, і всередині були кілька сотень людей. 24 канал зібрав останні новини трагедії.

Що сталося?

Озброєний чоловік почав стріляти в переповненому барі. Злочинець зробив не менше 30 пострілів, а також розкидав по залу димові шашки. Тип зброї, яку він використовував, поки офіційно не повідомляється, один з очевидців розповів, що у вбивці був напівавтоматичний пістолет.

Читайте також: Масове вбивство в коледжі у Керчі: окупанти звернулися з проханням до Путіна

We're used to seeing young people posting photos and video from their nights out... these are images we should NEVER SEE. #ThousandOaksShooting kills 12 people inside country western bar's "college night." #iamup pic.twitter.com/IA3UwTR7Wg — Hannah VanHuss Davis (@hannahdinhd) 8 листопада 2018 р.

Стрілянина сталася близько 23:20 за місцевим часом.

Скільки загиблих?

Внаслідок інциденту загинуло 12 людей в тому числі офіцер поліції, ще 12 отримали поранення.

Поки влада розкрила інформацію тільки про одного загиблого. Це заступник шерифа. Він приїхав в бар через кілька хвилин після початку стрілянини і отримав поранення, як тільки увійшов у приміщення, пізніше він помер у лікарні.

Читайте також: Масове вбивство в коледжі у Керчі: у мережі з'явилось моторошне листування стрільця

Що відомо про нападника?

Стрілок також загинув – поки не зрозуміло, чи його застрелила поліція чи він наклав на себе руки.

Його ім'я офіційно не назвали. Мотиви його дій також невідомі. За словами очевидців, злочинець почав стріляти, як тільки увійшов у приміщення – одними з перших його жертв став охоронець на вході і касир. Перед тим, як відкрити вогонь, за спогадами відвідувачів бару, він нічого не сказав.

Таузанд-Оукс вважається одним з найбезпечніших міст країни через низький рівень злочинності на душу населення.

Реальність така, що подібні інциденти можуть статися в будь-якому місці і в будь-який час, навіть в спільнотах, які вважаються надзвичайно безпечними,

– сказав він.

Всього в барі під час стрілянини перебувало кілька сотень відвідувачів, вони зібралися на студентську вечірку. Заклад був популярний серед студентів, там регулярно проводилися танцювальні вечірки. Бар знаходиться в декількох кілометрах від Каліфорнійського лютеранського університету.