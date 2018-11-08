Стрілянина в Каліфорнії: стало відомо про велику кількість жертв
Жертвами стрілянини в барі міста Таузанд-Окс (штат Каліфорнія, США) стали 12 осіб, в тому числі офіцер поліції.
Про це повідомляє NBC, з посиланням на офіційну заяву влади.
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Зазначається, що крім загиблих, ще 10 людей отримали поранення. Стрілянина трапилася під час студентської вечірки і у барі перебувало кілька сотень людей.
У поліції зазначили, що стрілок також загинув, але поки не відомо, чи покінчив він життя самогубством, чи був вбитий.
Джерело: 24 Канал
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