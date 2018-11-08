Стрілянина в Каліфорнії: стало відомо про велику кількість жертв

Жертвами стрілянини в барі міста Таузанд-Окс (штат Каліфорнія, США) стали 12 осіб, в тому числі офіцер поліції.

Про це повідомляє NBC, з посиланням на офіційну заяву влади.

Читайте також: Чоловік влаштував стрілянину у кафе в Каліфорнії: багато поранених

Зазначається, що крім загиблих, ще 10 людей отримали поранення. Стрілянина трапилася під час студентської вечірки і у барі перебувало кілька сотень людей.

У поліції зазначили, що стрілок також загинув, але поки не відомо, чи покінчив він життя самогубством, чи був вбитий.