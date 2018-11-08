Стрельба в Калифорнии: стало известно о большом количестве жертв

Жертвами стрельбы в баре города Таузанд-Окс (штат Калифорния, США) стали 12 человек, в том числе офицер полиции.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на официальное заявление властей.

Читайте также: Мужчина устроил стрельбу в кафе в Калифорнии: много раненых

Отмечается, что кроме погибших, еще 10 человек получили ранения. Стрельба произошла во время студенческой вечеринки и в баре находилось несколько сотен человек.

В полиции отметили, что стрелок также погиб, но пока не известно, покончил он с собой или был убит.