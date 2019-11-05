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      Суд в США разрешил передачу налоговых деклараций Дональда Трампа прокуратуре

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / politico

      На заседании 4 ноября Апелляционный суд второго округа США постановил, что налоговые декларации президента США Дональда Трампа могут быть переданы окружной прокуратуре Манхэттена.

      Таким образом апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции. Адвокаты Трампа намерены опротестовать это решение в Верховном суде США, и у них есть на это десять дней, сообщает агентство The Associated Press.

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      В постановлении апелляционного суда отмечается, что судьи принимали только решение по вопросу о том, может ли прокуратура штата требовать налоговую отчетность Дональда Трампа в то время, когда он еще президент США.

      Вопрос о том, есть ли у президента иммунитет от предъявления обвинений и судебного преследования в период президентства или можно ли президента обязать предоставить налоговую документацию в рамках уголовного производства не рассматривался.

      Таким образом, суд признал правомерность требований окружного прокурора Сайруса Вэнса. Тот пытался добиться от французской компании Mazars, которая занималась финансовой документацией Дональда Трампа, данных о налоговых вычетах президента и его компании Trump Organization с 2011 года.

      По словам прокурора, эти данные ему необходимы в связи с проведенным рассмотрением о выплате денег за молчание порнозвезды Сторми Дэниелс и экс-модели Playboy Карен Макдугал.

      Что известно о сексе скандал вокруг Трампа?Звезда порнофильмов Сторми Дэниелс, в подробностях описала свои отношения с Трампом в 2006 году в своей книге под названием "Полное разоблачение". По словам актрисы, когда Трамп стал заметным кандидатом на высший пост в Америке в 2016 году, она стала бояться за свою безопасность за историю отношений с ним.

      За год до того ей уже угрожали, заставляя молчать об отношениях с Трампом. В конце концов, в день выборов она согласилась подписать соглашение о неразглашении за 130 000 долларов. Актриса отметила в своих мемуарах, что ей было неловко каждый раз, когда она видела Трампа по телевизору: "У меня был секс с этим, – говорила я себе. Каждый раз".

      Президент США Дональд Трамп отрицает, что имел какие-либо отношения с Дэниелс. Хотя он признал, что лично приказал адвокату Майклу Коэну заплатить актрисе за ее молчание. При этом детектор лжи, тест на котором согласилась пройти актриса, подтвердил, что она говорит правду.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости США Секс-скандал Дональд Трамп Новости политики
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