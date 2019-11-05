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      Суд у США дозволив передачу податкових декларацій Дональда Трампа прокуратурі

      63 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / politico

      На засіданні 4 листопада апеляційний суд другого округу США ухвалив, що податкові декларації президента США Дональда Трампа можуть бути передані окружній прокуратурі Мангеттена.

      Таким чином апеляційний суд підтримав рішення суду першої інстанції. Адвокати Трампа мають намір опротестувати це рішення у Верховному суді США, і у них є на це десять днів, повідомляє агентство The Associated Press.

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      У постанові апеляційного суду наголошується, що судді приймали лише рішення з питання про те, чи може прокуратура штату вимагати податкову звітність Дональда Трампа в той час, коли він ще є президентом США.

      Питання про те, чи є у президента імунітет від пред'явлення звинувачень і судового переслідування в період президентства або чи можна президента зобов'язати надати податкову документацію в рамках кримінального провадження не розглядалося.

      Таким чином, суд визнав правомірність вимог окружного прокурора Сайруса Венса. Той намагався добитися від французької компанії Mazars, яка займалася фінансовою документацією Дональда Трампа, даних про податкові відрахування президента і його компанії Trump Organization з 2011 року.

      За словами прокурора, ці дані йому необхідні в зв'язку з проведеним розглядом про виплату грошей за мовчання порнозірку Стормі Деніелс і екс-моделі Playboy Карен Макдугал.

      Що відомо про секс скандал навколо Трампа?Зірка порнофільмів Стормі Деніелс, в подробицях описала свої відносини з Трампом у 2006 році у своїй книзі під назвою "Повне викриття". За словами актриси, коли Трамп став помітним кандидатом на найвищу посаду в Америці у 2016 році, вона почала боятися за свою безпеку через історію стосунків з ним.

      За рік до того їй вже погрожували, змушуючи мовчати про відносини з Трампом. Зрештою, в день виборів вона погодилася підписати угоду про нерозголошення за 130 тисяч доларів. Актриса зазначила в своїх мемуарах, що їй було ніяково кожного разу, коли вона бачила Трампа по телевізору: "У мене був секс з оцим, – говорила я собі. Щоразу".

      Президент США Дональд Трамп заперечує, що мав будь-які відносини з Деніелс. Хоча він визнав, що особисто наказав адвокату Майклу Коену заплатити актрисі за її мовчання. При цьому детектор брехні, тест на якому погодилась пройти акторка, підтвердив, що вона каже правду.

      blog_ava
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      4 листопада
      1251
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Секс-скандал Новини США
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