Как оказалось, этим скандальным военным стал Сухотерин Роман Анатольевич. Однако пропагандистские СМИ решили почему-то изменить и скрыть настоящее имя мужчины и назвали его Глебом, информирует 24 Канал.

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Секс-скандал с российским военным

Героем видео с двумя обнаженными девушками оказался военный. Более того, за этот ролик ему уже угрожают отправкой на фронт в Украину. Настоящее имя мужчины – Сухотерин Роман, но его почему-то скрыто называют Глебом.

Как стало известно, Сухотерин Роман служит замкомандиром взвода в одном из общевойсковых училищ. Когда видео появилось в сети, на него обратило внимание начальство училища. В итоге военному объявили два выговора. Кроме этого, через две недели его ждет аттестационная комиссия по переводу в так называемую "зону специальной военной операции".



Военный Сухотерин Роман / фото InformNapalm



Сухотерин Роман, попавший в секс-скандал / фото InformNapalm



Скандальный российский военный / фото InformNapalm

Предварительно, по словам друзей российского военного, телефон Романа могли взломать и поэтому уже через день после записи видео оно начало гулять по пропагандистским телеграм-каналам. Кстати, скандальный ролик можно посмотреть по ссылке.

Что ж, видимо, у россиян только одно наказание – отправка на войну в Украину. И это еще раз доказывает, что на фронт оккупанты бросают бестолковых и глупых военных.

В сеть слили стриптиз российского генерала

Ранее российский генерал решил продемонстрировать "эротические хореографические навыки" не только зеркалу в ванной. В скандальное видео попал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками и представитель российского царька Александр Матовников. Он также является старшим оперативной группы Сухопутных войск России в Беларуси.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как Матовников не только пляшет под музыку, но и демонстрирует свои гениталии. Кому именно он посвятил это видео – неизвестно.