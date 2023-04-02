Як виявилось, цим скандальним військовим став Сухотерин Роман Анатолійович. Однак пропагандистські ЗМІ вирішили чомусь змінити та приховати справжнє ім’я чоловіка та назвали його Глібом, інформує 24 Канал.

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Секс-скандал з російським військовим

Героєм відео з двома оголеними дівчатами виявився військовий. Ба більше, за цей ролик йому вже погрожують відправкою на фронт в Україну. Справжнє ім’я чоловіка – Сухотерин Роман, але його чомусь приховано називають Глібом.

Як стало відомо, Сухотерин Роман служить замкомандиром взводу в одному із загальновійськових училищ. Коли відео з'явилося у мережі, на нього звернуло увагу начальство училища. У підсумку військовому оголосили дві догани. Окрім цього, через два тижні на нього чекає атестаційна комісія з переведення у так звану "зону спеціальної військової операції".



Військовий Сухотерин Роман / фото InformNapalm



Сухотерин Роман, який потрапив у секс-скандал / фото InformNapalm



Скандальний російський військовий / фото InformNapalm

Попередньо, за словами друзів російського військового, телефон Романа могли зламати і тому вже через день після запису відео воно почало гуляти по пропагандистських телеграм-каналах. До речі, скандальний ролик можна подивитись за посиланням.

Що ж, мабуть, у росіян лише одне є покарання – відправка на війну в Україну. І це вкотре доводить, що на фронт окупанти кидають недолугих та дурних військових.

У мережу злили стриптиз російського генерала

Раніше російський генерал вирішив продемонструвати "еротичні хореографічні навички" не лише дзеркалу у ванній. У скандальне відео потрапив заступник головнокомандувача Сухопутних військ та експовноважений представник російського царька Олександр Матовніков. Він також є старшим оперативної групи Сухопутних військ Росії у Білорусі.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як Матовніков не лише танцює під музику, а й демонструє свої геніталії. Кому саме він присвятив це відео – невідомо.