На видео, появившемся в российском телеграм-канале, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками и экс-полномоченный представитель российского царька Александр Матовников, пишет 24 Канал. Более того, он также является старшим оперативной группы Сухопутных войск России в Беларуси.

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Генерала не очень интересуют прямые обязанности

В сети Матовникова отметили не столько как генерала, сколько ярого ценителя минских ресторанов и женщин. А также подчеркнули, что "бравый воин" во время службы любит перекладывать ответственность за принятие решений на подчиненных ему офицеров.

Генерал больше увлечен созданием такого видеоконтента для своих подруг,

– иронически отметили в сети.

На видео генерал Матовников не только пляшет под музыку, но и беззастенчиво демонстрирует свои гениталии. Кому именно он посвятил обольстительное видео – неизвестно.

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Взрывы в Беларуси не удивляют

Также в сети подчеркнули, что Александру Матовникову "родина-мать" отправила в поддержку "лучших" представителей генералитета. Так что вместе с его заинтересованностью делом и любовью перекладывать ответственность, как отметили в телеграм-канале, взрывы в Мачулищах не слишком удивляют.

Заметим, что видео в интернет "слили" именно на следующий день после громких "хлопков" в Беларуси, в результате которых критические повреждения получил российский самолет. За это отвечает лично Матовников.

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