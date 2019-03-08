Такому может позавидовать любой, кто на свободе: Манафорт попал в тюрьму "класса люкс"

В сети обнародовали информацию и фото тюрьмы, в которой будет отбывать около 4 лет наказания бывший политтехнолог "Партии регионов" и руководитель избирательной кампании Дональда Трампа – Пол Манафорт. Это заведение вообще не похоже на тюрьму в общем понимании. В частности, здесь заключенные имеют возможность заниматься спортом и учебой, а также принимать гостей.

В ночь на 8 марта Федеральный суд в США огласил приговор бывшему политтехнологу "Партии регионов" и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа – Полу Манафорту. Согласно решению суда, тот проведет 47 месяцев в тюрьме.

По словам председательствующего судьи Эллиса, приговор Манафорту не является связанным с расследованием специального прокурора США Мюллера относительно российского вмешательства.

К слову, на следующей неделе, 13 марта, Манафорта ждет приговор в другом судебном деле – относительно сговора и давления на свидетелей. 1 апреля ему должно исполниться 70 лет.

Кто такой Пол Манафорт? Это американский юрист, лоббист и политический консультант. Он был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Находился под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.



В чем его подозревают? Манафорта обвиняют в мошенничестве с банками и правительством, а также неуплате налогов на миллионы долларов доходов, полученных от работы политтехнологом с украинскими политиками, прежде всего из окружения экс-президента Януковича.

В США суд вынес приговор Манафорту: сюжет 24 канала

Как пишет издание The Daily Mail, Манафорт будет отбывать наказание в федеральном исправительном институте в Камберленде, размещаемом в штате Мэриленд. Это заведение еще называют Club Fed. Заметим, что ресурс охарактеризовал его "лишенным стресса". Кроме того, ранее считали, что оно больше похож на Студгородок, чем на тюрьму.



Манафорт будет отбывать наказание в федеральном исправительном институте в Камберленде

Дело в том, что в этой тюрьме нет замков на дверях и оград из колючей проволоки, в то же время члены семьи заключенных могут оставаться на ночь в специальных комнатах. Также этот объект с минимумом охраны окружают густые леса.



Заведение больше похоже на Студгородок, чем на тюрьму

Относительно условий пребывания Манафорта, то он сможет отправлять и получать почту, осуществлять телефонные звонки, видеться с посетителями в выбранное время раз в неделю, а также иметь ежедневный доступ к электронным письмам.

К услугам осужденных здесь действуют спортзал и поле для софтбола (разновидность бейсбола – 24 канал) с беговой дорожкой. Имеют они доступ и к телевизорам, показывающим спорт. Так называемые заключенные еще могут заниматься обучением, в частности музыкальными, деловыми и образовательными программами.



Заключенные могут здесь заниматься фактически привычными для воли делами

Одновременно в тюрьме содержатся не более 500 осужденных, а иногда на несколько сотен меньше. Когда они решают заниматься работой во дворе, то могут свободно выходить из помещения.



В Club Fed и нет замков на дверях и оград из колючей проволоки

Здесь есть отдельные комнаты с уютными двуспальными кроватями для членов семьи и друзей заключенных. Каждые выходные в "доме Магдалины" остаются 16 человек. Кровати доступны в пятницу и субботу ночью, также для гостей предусмотрено питание. Кровати украшают красочные одеяла, которые сделали осужденные.



Одеяла для кроватей собственноручно создали заключенные

Типичный день в Club Fed начинается с подъема в 6 утра. В 7:15 осужденные завтракают. Потом они могут работать или учиться до обеда в полдень, а потом могут работать, учиться или тренироваться до переклички в 4 часа дня и ужина в 5. После ужина заключенные имеют "свободное время" для просмотра телевизора, отправки почты или разговоров по телефону перед вечерней перекличкой. Отбой стартует в 23:00.



День в тюрьме начинается в 6 утра и завершается в 23:00

Как убеждают специалисты, в этой тюрьме редко случаются конфликты, поскольку заключенные понимают, что их могут направить в места отбывания наказания с более жесткими условиями.



Конфликты в Club Fed – редкость

В середине февраля суд округа Колумбия признал, что Манафорт нарушил условия соглашения с прокурором. Согласно выводам, он целенаправленно делал обманчивые заявления в трех случаях из пяти, которые рассматривают в рамках процесса. Ранее суд присяжных в Виргинии признал Манафорта виновным по 8 с 18 пунктам о мошенничестве с налогами еще по десяти пунктам присяжным не удалось достичь согласия. Правда, экс-советник Януковича пошел на сделку со следствием в суде столичного округа Колумбия, признав себя виновным по двум обвинениям в заговоре и попытке влиять на свидетелей в его деле.