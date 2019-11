The New York Times "исправило" карту Украины без Крыма: фотосравнение

Популярное в США издание The New York Times 3 ноября в одном из материалов, посвященном Украине, опубликовало карту с окрашенным в тот же цвет, что и Россия, Крымом. Украинское посольство в Вашингтоне призвало СМИ исправить ошибку, в New York Times отреагировали, но – довольно странным способом.

После призыва со стороны посольства Украины в США издание The New York Times изменило карту, на которой временно оккупированный Крым изобразили, как территорию России. Обратите внимание: Невидимая стена между Крымом и правдой Теперь Крым на карте того же цвета, что и Украина. Однако и того же цвета, что и Россия. А разграничены полуостров и материковая Украина пунктирной линией. В примечаниях к материалам NYT указано: пунктирная линия обозначает территории, "аннексированные Россией в 2014 году". Фотосравнение карт: предыдущая от 3 ноября и исправленная 8 ноября The New York Times – старейшая и третья по популярности после The Wall Street Journal и USA Today ежедневная газета в США. Издание является одним из самых влиятельных в мире, сайт NYT ежемесячно посещает 240 миллионов читателей. Как Россия аннексировала Крым?

Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года, когда в Украине продолжался Евромайдан и при президентстве Януковича. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. А уже 16 апреля в Крыму Россия провела "референдум" о присоединении полуострова к РФ, который не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.



Однако именно этот "плебисцит" был для Кремля основанием для "присоединения" полуострова к России. При этом весь цивилизованный мир отмечает и осознает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это оккупанты попали под жесткие экономические санкции.