19:52
8 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
      Вєсті Кремля
      22:36, 7 ноября
      Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает
      Вєсті.UA
      19:32, 7 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      The New York Times "исправило" карту Украины без Крыма: фотосравнение

      117 Читати новину українською
      Украина без Крыма в The New York Times 2019 - фотосравнение
      NYT выправились с Крымом / economic-definition.com

      Популярное в США издание The New York Times 3 ноября в одном из материалов, посвященном Украине, опубликовало карту с окрашенным в тот же цвет, что и Россия, Крымом. Украинское посольство в Вашингтоне призвало СМИ исправить ошибку, в New York Times отреагировали, но – довольно странным способом.

      После призыва со стороны посольства Украины в США издание The New York Times изменило карту, на которой временно оккупированный Крым изобразили, как территорию России.

      Обратите внимание: Невидимая стена между Крымом и правдой

      Теперь Крым на карте того же цвета, что и Украина. Однако и того же цвета, что и Россия. А разграничены полуостров и материковая Украина пунктирной линией. В примечаниях к материалам NYT указано: пунктирная линия обозначает территории, "аннексированные Россией в 2014 году".

      Фотосравнение карт: предыдущая от 3 ноября и исправленная 8 ноября

       

       

      The New York Times – старейшая и третья по популярности после The Wall Street Journal и USA Today ежедневная газета в США. Издание является одним из самых влиятельных в мире, сайт NYT ежемесячно посещает 240 миллионов читателей.

      Как Россия аннексировала Крым?
      Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года, когда в Украине продолжался Евромайдан и при президентстве Януковича. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. А уже 16 апреля в Крыму Россия провела "референдум" о присоединении полуострова к РФ, который не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.

      Однако именно этот "плебисцит" был для Кремля основанием для "присоединения" полуострова к России. При этом весь цивилизованный мир отмечает и осознает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это оккупанты попали под жесткие экономические санкции.

      blog_ava
      Россия может напасть на Украину, – в СНБО рассказали, откуда возможен удар
      сегодня
      947
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Украина – Россия СМИ Новости США Новости России Журналисты Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      О полезном лоббизме и банкротстве по-новому – в интервью с замминистра юстиции
      сегодня , 19:00 О полезном лоббизме и банкротстве по-новому – в интервью с замминистра юстиции
      Ірина Поліщук 36
      Українці – рушійна сила економіки Польщі, – Rzeczpospolita
      сегодня , 17:00 Українці – рушійна сила економіки Польщі, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 1780
      Страхование жизни в Украине: как оформить страховку без копейки в кармане
      31 октября , 10:32 Страхование жизни в Украине: как оформить страховку без копейки в кармане
      71
      Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      сегодня , 16:02 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
      Ірина Полицька 134
      Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"
      сегодня , 15:23 Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"
      Борис Немировський 3042
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук