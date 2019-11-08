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      The New York Times "виправило" карту України без Криму: фотопорівняння

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      Україна без Криму в The New York Times 2019 - фотопорівняння
      NYT виправилися з Кримом / economic-definition.com

      Популярне у США видання The New York Times 3 листопада в одному з матеріалів, присвяченому Україні, опублікувало карту із зафарбованим у той ж колір, що й Росія, Кримом. Українське посольство у Вашингтоні закликало ЗМІ виправити помилку, у New York Times відреагували, але – у доволі дивний спосіб.

      Після заклику з боку посольства України в США видання The New York Times змінило карту, на якій тимчасово окупований Крим зобразили, як територію Росії.

      Зверніть увагу: Незрима стіна між Кримом та правдою

      Тепер Крим на карті того ж кольору, що й Україна. Однак і того ж кольору, що й Росія. А розмежовані півострів і материкова Україна пунктирною лінією. У примітках до матеріалів NYT вказано: пунктирна лінія позначає території, "анексовані Росією у 2014 році".

      Фотопорівняння мап: попередня від 3 листопада і виправлена 8 листопада

       

       

      The New York Times – найстаріша і третя за популярністю після The Wall Street Journal і USA Today щоденна газета у США. Видання є одним з найвпливовіших у світі, сайт NYT щомісяця відвідує 240 мільйонів читачів.

      Як Росія анексувала Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року, коли в Україні тривав Євромайдан та за президентства Януковича. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. А вже 16 березня у Криму Росія провела "референдум" про приєднання півострова до РФ, який не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.

      Проте саме цей "плебісцит" був для Кремля підставою для "приєднання" півострова до Росії. При цьому весь цивілізований світ наголошує й усвідомлює, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це окупанти потрапили під жорсткі економічні санкції.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Україна – Росія ЗМІ Новини Росії Новини США Новини Криму Анексія Криму Журналісти
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