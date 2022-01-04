Другие события, которые произошли в России – узнайте в итоговой программе.

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Взрыв на шахте

В Кемеровской области на шахте произошел взрыв. Погибли более 50 человек, часть из которых более суток пролежала под землей. Вероятная версия трагедии – взрыв метана, о котором помалкивали.

Пенсия в 10 рублей

Пенсионерка с медалью "Ветеран труда" получила пенсию на сумму 10 рублей и 66 копеек. Предварительная выплата составила 121 рубль. Администрация города считает оплату "справедливой".

Добро пожаловать "домой"

Россиянка жила более 30 лет в Японии, но решила вернуться в Россию. Она ввозила большую сумму наличных денег и перепутала в аэропорту таможенную зону. За это ей грозит тюрьма за контрабанду.

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Пропаганда наркотиков на чехле

В России выписали штраф за пропаганду наркотиков из-за рисунка на чехле смартфона. Местная полиция даже привлекла 2 спецэкспертов – психолога и доктора сельскохозяйственных наук.

Баннер с неприятной правдой

Скандал с пытками в тюрьме продолжается в России. На улицах небезразличные граждане даже разместили рекламный баннер с текстом "Федеральная служба изнасилования населения".

"Победные" антивакцинаторы

В России активно продвигается антивакцинаторское движение – пикеты и скандалы в правительственных учреждениях. В Екатеринбурге даже придумали объединить митинг с песнями о Дне победы.

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Медицинские тараканы

В COVID-отделении Брянской больницы нашествие тараканов. Чиновники в один голос заявили, что режим работы "не позволяет осуществить санитарную обработку".

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