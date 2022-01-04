Про інші події, які відбулися у Росії – дізнайтесь у підсумковій програмі.

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Вибух на шахті

У Кемеровській області на шахті трапився вибух. Загинули понад 50 людей, частина з яких понад добу пролежала під землею. Найімовірніша версія трагедії – вибух метану, який замовчували.

Пенсія у 10 рублів

Пенсіонерка з медаллю "Ветеран праці" отримала пенсію на суму 10 рублів та 66 копійок. Попередня виплата становила 121 рубль. Адміністрація міста вважає оплату "справедливою".

Ласкаво просимо "додому"

Росіянка жила понад 30 років у Японії, але вирішила повернутись до Росії. Вона мала велику суму готівки й переплутала в аеропорті митну зону. Через це їй загрожує в'язниця через контрабанду.

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Пропаганда наркотиків на чохлі

У Росії виписали штраф за пропаганду наркотиків через малюнок на чохлі смартфону. Місцева поліція навіть залучила 2 спецекспертів – психолога та доктора сільськогосподарських наук.

Банер із неприємною правдою

Скандал із катуваннями у в'язниці продовжуються в Росії. На вулицях небайдужі громадяни навіть розмістили рекламний банер із текстом "Федеральна служба зґвалтування населення".

"Переможні" антивакцинатори

У Росії активно просувається антивакцинаторський рух – пікети та скандали в урядових установах. У Єкатеринбурзі навіть додумались поєднати мітинг із піснями про День перемоги.

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Медичні таргани

У COVID-відділенні Брянської лікарні нашестя тарганів. Чиновники в один голос заявили, що режим роботи "не дозволяє здійснити санітарне оброблення".

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