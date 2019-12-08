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      Тиск Росії на Україну, козирі Зеленського перед Путіним та скандальна редакторка: блоги тижня

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      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому у Зеленський може преграти Путіна, скандал з редакторкою Cosmopolitan та найгірша хвороба.

      1. Росія тисне на Україну перед зустріччю у нормандському форматі

      росія тисне на україну

      Днями ватажки бойовиків самопроголошеної "ДНР" заявили про плани прийняття "закону про кордон" і закріплення у своїй "конституції" російської мову як державну.

      Все про зустріч у норманському форматі – дивіться тут!

      2. Депресія – найгірше, чим може захворіти людина, – Супрун розповіла, чому з цим важливо боротися

      депресія супрун

      Депресія є найбільш розповсюдженим психічним розладом у світі. Щороку вона вражає понад 300 мільйонів людей, і протягом останніх десяти років число випадків депресії у світі зросло на 18%.

      Більше про здоров'я дивіться тут

      3. Что поднял на поверхность скандал с редактором Cosmopolitan

      космополітан

      Порой, игры в косплей нигилизма и просто обычный инфантилизм очень сильно подводят "прогрессивных и современных" личностей.

      Все о скандале вокруг Евгении Плихиной.

      4. Решающая встреча. Зеленский держит путинскую братву за самое нежное место, – Эль Мюрид

      путин и зеленский

      Кремль вполне основательно готовится к встрече с Зеленским на заседании нормандской четверки.

      Больше материалов о Владимире Зеленском – смотри здесь!

      5. Испытание декабрем. Два события, которые могут стоить Зеленскому кресла, – Дубинянский

      зеленський

      Саммит Нормандской четверки в Париже. Апелляционные слушания по делу Приватбанка. В декабре ожидаются сразу два события, способные стать моментом истины для украинской власти, – и резко изменить баланс настроений в украинском обществе.

      Читайте другие блоги Михаила Дубинянского

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Владимир Зеленский Публикации Война на Донбассе Новости политики Ульяна Супрун Депрессия
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