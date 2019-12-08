Тиск Росії на Україну, козирі Зеленського перед Путіним та скандальна редакторка: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому у Зеленський може преграти Путіна, скандал з редакторкою Cosmopolitan та найгірша хвороба.

1. Росія тисне на Україну перед зустріччю у нормандському форматі







Днями ватажки бойовиків самопроголошеної "ДНР" заявили про плани прийняття "закону про кордон" і закріплення у своїй "конституції" російської мову як державну.



Все про зустріч у норманському форматі – дивіться тут!

2. Депресія – найгірше, чим може захворіти людина, – Супрун розповіла, чому з цим важливо боротися







Депресія є найбільш розповсюдженим психічним розладом у світі. Щороку вона вражає понад 300 мільйонів людей, і протягом останніх десяти років число випадків депресії у світі зросло на 18%.



Більше про здоров'я – дивіться тут!

3. Что поднял на поверхность скандал с редактором Cosmopolitan







Порой, игры в косплей нигилизма и просто обычный инфантилизм очень сильно подводят "прогрессивных и современных" личностей.



Все о скандале вокруг Евгении Плихиной.

4. Решающая встреча. Зеленский держит путинскую братву за самое нежное место, – Эль Мюрид







Кремль вполне основательно готовится к встрече с Зеленским на заседании нормандской четверки.



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5. Испытание декабрем. Два события, которые могут стоить Зеленскому кресла, – Дубинянский







Саммит Нормандской четверки в Париже. Апелляционные слушания по делу Приватбанка. В декабре ожидаются сразу два события, способные стать моментом истины для украинской власти, – и резко изменить баланс настроений в украинском обществе.



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Важливо! НАТО розділився на дві організації, – Politico