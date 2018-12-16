Топ-10 найвпливовіших жінок світу 2018 року

Хто вони жінки 2018 року, які мали найбільший влив на події у світі протягом року? Чому до їхньої думки прислухалися та які це мало наслідки? Біографії і погляди найвпливовіших жінок далі у статті 24каналу.

Першу позицію в топ-10 найвпливовіших жінок 2018 року посіла канцлер Німеччини Ангела Меркель. Перша жінка-канцлер в історії Німеччини. Жінка, яка керує четвертою в світі країною за обсягом ВВП. Меркель – бесперечний лідер у боротьбі з труднощами ЄС, як то економічна криза, біженці і нестабільне військове становище. Ангела Меркель збирається йти з політики.

У Німеччині високий рівень життя і безпеки, розвинена медицина, освіта

Ангела Меркель

Друга сходинка у прем'єр-міністра Великобританії Терези ​​Мей. ​​Мей – друга жінка в історії, яка обійняла цю посаду. Її називають "другою Маргарет Тетчер". Тереза – дочка священика, отримала чудову освіту. З 2016 року очолює парламент Сполученого Королівства. Вважається гнучким, але жорстким політиком. Відрізняється реформаторськими поглядами, соціальною дистанцією. Втративши батьків досить рано, Мей має обмежене коло перевірених часом друзів. Вона не відвідує звані вечері. Прем'єр-міністр переконана, що успішний керівник повинен проявляти твердість.

При прийнятті робочих рішень особисті переконання не мають значення



Тереза Мей - жорстка, але справедлива

Третю позицію в цьому році займає Крістін Лагард – директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) і екс-міністр економіки Франції. Одна з небагатьох жінок, присутніх в світі макроекономіки. Стала відомою завдяки своїм професійним навичкам ведення переговорів. Лагард – жінка, яка зуміла стати міністром економіки в країні Великої вісімки, а також змогла взяти під свій контроль керування МВФ. Лагард захищає права жінок, виступає за повільне, але впевнене зростання світової економіки. До речі, однією з її найкращих подруг є канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Успіх і компроміс тісно пов'язані



Крістін Лагард

4-те місце по праву належить Мері Барра – виконавчому директору General Motors. Мрії про професію інженера тендітну жінку Мері не полишали ще з дитинства, адже дівчинку з Детройта увесь час оточували автомобілі. І ось 10 грудня 2013 року саме Барра очолила GM і з моменту її керівництва, після банкрутства 2009 року, почалася справжня стабільність в компанії. За підсумками 2015 року General Motors посіла третє місце за кількістю проданих в світі автомобілів, поступившись першістю лише японській Toyota та німецькій Volkswagen. На сьогодні GM входити до першої десятки найбільших компаній США за версією Fortune. Всі вищеперераховані успіхи американського автопрому експерти пов'язують з прекрасною Мері Барра.

Якщо немає порядку – буде хаос!



Мері Барра

На 5-му місці топ-10 найвпливовіших жінок цього року – Ебігейл Джонсон – найбагатша працююча жінка світу. Бере активну участь в управлінні компанією Fidelity Investments (найбільшої в області управління фондами) і вже в даний час є власником більшої частини капіталу своєї сім'ї, переданого їй батьком. Ебігейл Джонсон можна вважати найуспішнішою в галузі інвестування, її характеризують як спокійну і врівноважену жінку. Ебігейл дуже працьовита і саме через це Fidelity Investments процвітає.



Ебігейл Джонсон

Дружина засновника Microsoft Білла Гейтса Мелінда Гейтс займає почесну 6-ту позицію. Мелінда Гейтс – бізнес-леді, дружина найбагатшого підприємця Америки Білла Гейтса, засновника компанії Microsoft.Сьогодні Мелінда є не лише дружиною найбагатшого американця, вона – співзасновник і співголова Фонду Білла і Мелінди Гейтс, до її думки прислухаються провідні політичні і неформальні лідери різних країн. Їх фонд – найбільший у світі, заснований на приватних інвестиціях, з абсолютно прозорою схемою діяльності, але в той же час всі грошові процеси з його участю звільнені від оподаткування. В рамках благодійних програм фонд здійснює допомогу жителям країн Африки, поставляючи їм безкоштовні вакцини і медикаменти.

Я вважаю, що суспільство змінять самодостатні жінки



Мелінда Гейтс

На 7-му місці – Сьюзен Войчіцкі – "Перша леді" Google, з 2015-го – директор Youtube. Активно розвиває сервіси підписок, прямих трансляцій, переходи до віртуальної реальності. Сьюзен впевнена, що успіх залежить від уміння діяти не за стандартами. Це жінка, яка абсолютно не згодна з тим, що характер і природа жінок заважає їм досягати успіху в світі високих технологій і якій справді доводиться стикатися з гендерними упередженнями в своїй кар'єрі: її залишали за бортом ключових подій і зустрічей, де партнери вважали за краще звертатися до її колег-чоловіків на нижчих посадах. Ідеї Войчіцкі дуже часто ігнорували. І не важливо, наскільки часто все це відбувалося – вона залізно проти гендерних упереджень і саме це робить її сильною жінкою, яка може бути прикладом для всіх сучасних жінок.

Мова дискримінації може мати безліч форм, але жодна з них не є прийнятною і продуктивною



Сьюзен Войчіцкі

8 місце – Ана Патрісія Ботін. Іспанка за походженням, стоїть на чолі банку Santander – найбільшого в Єврозоні з 2014 року. Пост їй дістався в спадок від батька. Амбітна, любляча ризик жінка не побоялася такої відповідальності. Перше, що зробила Ботін – змінила політику розвитку компанії. Вона ввела новий формат роботи з клієнтами, розширила банківську мережу. При її правлінні стало можливим здійснювати операції з криптовалютою. Ана впевнена, що основне завдання керівника – знайти грамотних перспективних співробітників.

У співробітників повинен бути стимул працювати, значить їм потрібно добре платити



Ана Патрісія Ботін

На 9-й сходинці Мерілін Хьюсон – жінка, яка відома світу своєю посмішкою та гарними манерами, що приховують її залізний характер. Хьюсон – президент та власник концерну Lockheed Martin, найбільшого підприємства американського ВПК. Ця жінка дуже добре розбирається у налагодженості клімату в компанії і чітко знає те, як можна завоювати довіру персоналу, будучи керівником. Гендиректор корпорації Lockheed Martin запевняє, що успіх авіакосмічного гіганта Lockheed Martin заснований не лише на технологіях, в першу чергу цей успіх залежить від співробітників. Щоб надихнути їх на ефективну працю, необхідно регулярно спілкуватися з працівниками, і пояснювати їм, куди рухається бізнес.

Якщо подяка щира, вона є інструментом створення довіри



Мерілін Хьюсон

10-та жінка топ-10 – Джині Рометті. 32 роки працює в IBM. Перед тим, як стати лідером компанії, займала пост віце-президента і керівника групи продажів, маркетингу і стратегічного розвитку. У жовтні 2011 року Рометті призначили CEO IBM, і вона стала першою гендиректором-жінкою цієї корпорації з 102-річною історією і більш ніж $100-мільярдним оборотом. А через рік Рометті стала ще й головою ради директорів IBM.

Цінності компанії IBM, які затвердила саме Джині: відданість успіху кожного клієнта, інновації, що працюють для компанії та для усього світу, довіра та особиста відповідальність у всіх стосунках.

Вона щиро радить жінкам, які стикаються з невпевненістю в собі навчитися постійно відчувати дискомфорт, тому що без цього людина не розвивається як особистість. Вся суть у тому, що зростання і ризик завжди йдуть нога в ногу і якщо людина упродовж свого життя впевнена, що вона все знає і не вміє, або просто не хоче ризикувати – значить вона не вчиться, а просто стоїть на місці.

Цінуйте диких качок – домашніх і так повно навколо



Джині Рометті

Сьогодні кожна жінка хоче відчувати себе повноцінним членом суспільства і бути не лише відмінною матір'ю для своїх дітей та старанною дружиною для чоловіка, але і займати найвищі посади, змінювати світ та реалізовуватися.

Отже, кожна людина має можливість виховувати в собі лідера, незалежно від статі.

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