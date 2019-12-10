Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів

Через докори сумління за винайдення динаміту, який Альфред Нобель вважав загрозою існуванню планети, вчений заповів прибутки від своїх статків щорічно у рівних частках розподіляти між тими, хто торік найбільше прислужився людству. Чотири роки по смерті Нобеля парламенти Швеції та Норвегії узгоджували деталі нагородження. А хто ж тепер наділений повноваженнями обирати кандидатів та переможців?

Вручають Нобелівську премію у п'яти номінаціях. З точних наук – фізика і хімія. Та не математика. І не варто одразу згадувати історію, буцімто дружина чи кохана Нобеля втекла від нього з якимсь математиком. Альфред ніколи не був одружений, та й загалом ця історія – вигадка. Просто він вважав математику наукою, яка не приносить користі людству. А премії усі мали видаватися саме тим, хто покращив життя людей.

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Тому премія вручається і за досягнення у медицині та на царині забезпечення миру. А ще – у сфері літератури. Адже саме вона приносить найбільше користі людським душам. Розвінчаємо ще один міф: з економіки Нобелівська премія не вручається – це цілком окрема премія, присвячена пам'яті Альфреда Нобеля, але до його фонду відношення не має. Просто претендентів на неї обирають ті ж інституції, що й на "нобелівку".



Альфред Нобель, 1833 – 1896

Хто обирає?

Претендентів на отримання Нобелівських премій відбирають та розглядають кілька серйозних наукових інституцій.

Королівська Шведська Академія наук відповідає за премії з фізики та хімії. Ця академія існує з 1739 року і включає 450 членів зі Швеції та 175 – з інших країн.

Шведська Академія – окремий інститут, який відбирає кандидатів на вручення Нобелівської премії з літератури. Цей заклад існує з 1786 року, включає лише 18 членів, які, до слова, обираються довічно.

Нобелівський комітет при Каролінському інституті вручає премію тим, хто здійснив значні відкриття у галузі медицини та фізіології. Цей інститут – найповажніший медичний заклад країни. Рішення щодо номінантів приймають 50 професорів інституту.

Норвезький Нобелівський комітет визначає, кому дістанеться Премія миру. До нього входить п'ять осіб, яких призначає парламент країни строком на шість років. До слова, ці люди зобов'язуються 50 років зберігати мовчанку щодо навіть кандидатів на премію, яких розглядають.



Видатні лауреати премії у галузі хімії: Марія Кюрі, Микола Семенов, Ернест Резерфорд

Звідки беруться кандидати?

Просто "з неба" кандидатів не обирають. Статут Нобелівського фонду чітко обмежує коло тих, хто має право пропонувати претендентів.

По-перше, це чинні або колишні члени норвезького Нобелівського комітету.

По-друге, призначені Нобелівським інститутом радники.

По-третє, члени національних парламентів різних держав.

По-четверте, члени Міжнародного арбітражного суду в Гаазі.

І, нарешті, по-п'яте – лауреати Нобелівських премій минулих років.

Відбіркові тури минають за зачиненими дверима і до фіналу потрапляє 20 претендентів.



Видатні лауреати премії у галузі фізики: Альберт Ейнштейн, Вільгельм Рентген, Лев Ландау

Як відбувається процедура обрання найкращих?

Починається все у вересні: комітет розсилає листи усім тим, хто має право на висунення кандидатів, а в листах – спеціальні форми-заявки.

Кандидатури повинні бути надіслані до комітету не пізніше 31 січня, після чого формується попередній список претендентів. Зазвичай це кілька сотень кандидатур у кожній з номінацій.

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З 1 лютого відповідальні установи запускають складний та таємничий процес відбору заявок та визначення лауреатів.

З березня до травня список кандидатів ретельно аналізують експерти, щоб визначити найбільш гідних. Хто ці "експерти" – таємниця за сімома замками. Кажуть, мова йде про найкращих спеціалістів у тій чи іншій галузі, які водночас не обмежені у світогляді.

Влітку Нобелівський комітет пише звіт, у якому й називає кандидатів на нагородження. Звіт, до слова, повинен бути підписаний усіма без винятку членами комітету. Тобто, вони повинні дійти повної згоди у всіх спірних питаннях.

У вересні звіт передають до Шведської академії наук, яка на засіданнях відповідних секцій до початку жовтня формує фінальний список лауреатів.



Видатні лауреати премії у галузі фізіології й медицини: Іван Павлов, Роберт Кох, Александер Флемінг

Як оголошують переможців?

Протягом другого тижня жовтня імена переможців оголошуються у чітко визначеному порядку по одному на день, починаючи з лауреата у сфері медицини, якого називають у понеділок, і завершуючи у п'ятницю переможцем у номінації Премії миру.

Але це ще не все. 10 грудня, у день смерті Альфреда Нобеля, відбувається урочиста церемонія та банкет. Лауреати приїздять до столиці Швеції, у Стокгольм, щоб отримати з рук шведського короля золоту медаль і грошовий приз.

А от премія Миру вручається в Осло, столиці Норвегії. І насправді ніхто досі не знає, чому Нобель вирішив саме так. Усі версії є тільки припущеннями, як і багато чого, пов'язаного з Нобелем і Нобелівською премією, яку успішно вручають ось уже 118 років.



Видатні лауреати премії у галузі літератури: Редьярд Кіплінг, Бернард Шоу, Іван Бунін

Хто отримав Нобелівську премію у 2019 році?

Премію з економіки отримали Абхіджит Банареджі, Естер Дюфло, Майкл Кремер "за експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю".

Премію миру отримав прем'єр-міністр Ефіопії – Абію Ахмеду Алі.

Лауреатами з медицини стали Вільям Келін, Пітер Реткліф, Грег Семенза – "за дослідження в адаптації клітин до нестачі кисню".

Лауреатами премії з хімії стали Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино "за розробку літій-іонних акумуляторів".

Премію з фізики отримали: Джеймс Піблз – "за теоретичні відкриття у фізичній космології" та астронавти Мішель Майор та Дідьє Келоз "за виявлення екзопланети, яка оберталася навколо зірки сонячного типу"

Премію з літератури за 2018 рік отримала польська письменниця українського походження Ольга Токарчук "за уявну розповідь, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин меж як форми життя". Додамо, що у 2018 році премія не вручалася через секс-скандал та закиди у корупції у Шведській академії наук.

Премію з літератури за 2019 рік присудили австрійському письменнику Петеру Гандке "за впливовий твір, який з мовною винахідливістю досліджував периферію та специфіку людського досвіду".

Хороша репутація важливіша за чисту сорочку. Сорочку можна випрати, репутацію – ніколи.

Видатні лауреати премії миру: Теодор Рузвельт, Мартін Лютер Кінг, Андрій Сахаров

Топ-10 найвідоміших цитат Альфреда Нобеля

Не зичте грошей і планів. Я буду вдячний за дрібку щирої дружби.

Будь-яка демократія призводить до диктатури покидьків.

Найжахливіший злочин – війна.

Чим займаються депутати? Балаканиною та вимаганням хабарів

Пекло – ідеальне місце для зберігання зброї.

У наступних поколіннях буде більше спроможних вдосконалити культуру і світ.

Недостатньо бути гідним поваги, щоб тебе поважали.

Найкраще відрада для загиблих, що пан Правосуддя та пані Справедливість – серед них.

Самоповага без поваги до інших – це як перлина, яка ніколи на побачить Сонця.

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До слова, свого часу один видатний драматург сказав таку річ: "Нобелівська премія – це рятівний круг, кинутий потопельнику тоді, коли він вже давно досяг берега". Завжди саркастичний, автор цих слів Джордж Бернард Шоу номінувався на Нобелівську премію з літератури шість разів, уперше – у 1911 році. А отримав нагороду аж через 14 років.