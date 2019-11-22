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      Топ 5 нардепов, которые досрочно сложили мандат: кто и почему отказался от полномочий

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      Роман Иванисов может уйти из фракции "Слуга народа" / 24 канал

      Из-за судимости народного депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова, которую он скрыл, парламентарий, очевидно, будет вынужден сложить мандат. 24 канал решил вспомнить самых известных нардепов, которые отказались от полномочий.

      На днях в сети обнародовали приговор суда о признании виновным Иванисова в совершении в 1996 году таких преступлений – покушение на изнасилование, совершенное группой лиц, и удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц.

      Іванісов
      Роман Иванисов скрыл информацию о судимости и тяжком преступлении / Фото соцсетей

      В новейшей истории украинского парламентаризма были разные случаи, когда народные депутаты по разным причинам отказывались от мандата.

      Читайте также: "Слуга народа" Роман Иванисов: что известно о его прошлом и судимости

      Святослав Вакарчук, партия "Голос"

      Нынешний лидер партии "Голос", которая имеет свою фракцию в Верховной Раде, уже во второй раз стал народным депутатом. Во время Оранжевой революции в 2004 году Вакарчук поддерживал кандидата в президенты Виктора Ющенко. После победы Ющенко Святослав сначала стал советником президента по вопросам культуры, а также был послом доброй воли ООН.

      Вакарчук
      Святослав Вакарчук в 2008 году сложил мандат из-за политических игр / Фото "Голоса"

      В 2007 году Вакарчук стал народным депутатом от блока "Наша Украина – Народная самооборона". В Раде он был членом комитета по вопросам свободы слова и информации. В 2008 году Вакарчук выступил с заявлением о сложении полномочий. Причиной певец назвал "нежелание участвовать в непрерывном распределении власти и политических интригах", которыми тогда занималась политическая верхушка.

      Читайте также: Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами

      Руслана Лыжичко, экс-депутат от "Нашей Украины"

      Победительница Евровидения в 2004 году Руслана была избрана народным депутатом в 2006 году от блока "Наша Украина" – № 5 в списке. Была председателем подкомитета по вопросам информационного обеспечения европейской и евроатлантической интеграции Комитета по вопросам европейской интеграции. Сложила депутатские полномочия 19 июня 2007-го.

      Руслана
      Между политикой и певческой деятельностью Руслана выбрала последнее / Фото соцсетей

      Злата Огневич, экс-депутат от "Радикальной партии"

      Злата Огневич получила третье место на Евровидении в 2013 году. В 2014-м стал народным депутатом от фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко. Возглавляла подкомитет по вопросам творческой деятельности, искусства, культурно-просветительской политики Комитета по вопросам культуры и духовности. Кстати, не голосовала за законопроект, что накладывал ограничения на право трансляции российских кинофильмов и законопроект об обязательном владении госслужащими украинским языком.

      Злата Огнєвич
      Злата Огневич заявила, что культурой в парламенте не интересуются / Фото соцсетей

      10 ноября 2015 года Злата Огневич сложила депутатские полномочия. По ее словам, "в парламенте создаются непопулярные лоббистские законопроекты, ведется политическая война одного политической группировки против другой, а культура никого не интересует".

      Читайте также: Не только Яременко: "Слуга народа" накажет недобросовестных нардепов в комитетах

      Андрей Мельник, экс-депутат от "Самопомичи"

      Мельник был избран нардепом в 2014 году от "Объединения "Самопомич". В апреле-2015 в сессионном зале планировал отпуск на Мальдивах. Корреспондент "Украинских новостей" Богдан Бортаков зафиксировал переписку Мельника, в которой он обсуждает тур стоимостью более 10 тысяч евро.

      андрій мірошник
      Андрей Мельник ушел из Рады из-за переписки о Мальдивах / Фото пресс-службы "Самопомичи"

      Собственно, вопрос был не столько в стоимости поездки – нардеп, согласно декларации, имел такую ​​возможность. В переписке Мельник говорит, что для "шефа" сознательно завысил цену тура на 66 тысяч гривен. После обнародования переписки Андрей Мельник сразу сложил депутатские полномочия в 2015 году.

      Я всегда был свободным человеком и хочу дальше им оставаться. И дальше буду поддерживать важные общественные инициативы, в частности, помогать нашим славным воинам. Приношу извинения избирателям, которые считают мое поведение недостойным чести их представлять,
      – отметил Мельник.

      Ирина Луценко, экс-нардеп от "Европейской солидарности"

      Экс-представитель президента Порошенко в Верховной Раде восьмого созыва Ирина Луценко буквально через несколько месяцев после начале работы нынешнего парламента сложила полномочия. Свое решение Ирина Луценко объяснила состоянием здоровья, что "не дает возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла".

      ірина луценко
      Ирина Луценко ушла из парламента / Фото соцсетей

      В то же время, некоторые оппоненты указывают, будто причиной мог стать тот факт, что муж Ирины – экс-генпрокурор Юрий Луценко выехал в Лондон "изучать" английский язык, а против него возбуждено уголовное дело. Впрочем, в начале ноября Юрий Луценко вернулся в Украину...

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Роман Иванисов Публикации Статьи Верховная Рада Самопомощь Ирина Луценко Злата Огневич Руслана Святослав Вакарчук - новости
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