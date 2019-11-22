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      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ

      Топ5 нардепів, які достроково склали мандат: хто і чому відмовився від повноважень

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      Роман Іванісов може піти з фракції "Слуга народу" / 24 канал

      Через судимість народного депутата від "Слуги народу" Романа Іванісова, яку він приховав, парламентар, вочевидь, буде змушений скласти мандат. 24 канал вирішив пригадати найвідоміших нардепів, які відмовилися від повноважень.

      Днями в мережі оприлюднили вирок суду про визнання винним Іванісова у скоєнні в 1996 році таких злочинів – замах на зґвалтування, вчинене групою осіб, і задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб.

      Іванісов
      Роман Іванісов приховав інформацію про судимість і важкий злочин / Фото соцмереж

      У новітній історії українського парламентаризму були різні випадки, коли народні депутати з різних причин відмовлялися від мандату.

      Читайте також: "Слуга народу" Роман Іванісов: що відомо про його минуле та судимість

      Святослав Вакарчук, партія "Голос"

      Нинішній лідер партії "Голос", яка має свою фракцію у Верховній Раді, уже вдруге став народним депутатом. Під час Помаранчевої революції в 2004 році Вакарчук підтримував кандидата в президенти Віктора Ющенка. Після перемоги Ющенка Святослав спочатку став радником президента з питань культури, а також був послом доброї волі ООН.

      Вакарчук
      Святослав Вакарчук  у 2008 році склав мандат через політичні ігри / Фото "Голосу"

      У 2007 році Вакарчук став народним депутатом від блоку "Наша Україна – Народна самооборона". У Раді він був членом комітету з питань свободи слова та інформації. У 2008 році Вакарчук виступив із заявою про складення повноважень. Причиною співак назвав "небажання брати участь у безперервному розподілі влади і політичних інтригах", якими тоді займалася політична верхівка.

      Читайте також: Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами

      Руслана Лижичко, ексдепутат від "Наша Україна" 

      Переможниця Євробачення у 2004 році Руслана була обрана народним депутатом у 2006 році від блоку "Наша Україна" – № 5 у списку. Була головою підкомітету з питань інформаційного забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції Комітету з питань європейської інтеграції. Склала депутатські повноваження 19 червня 2007-го.

      Руслана
      Між політикою і співочою діяльністю Руслана обрала останнє / Фото соцмереж 

      Злата Огнєвич, ексдепутат від "Радикальної партії"

      Злата Огнєвич здобула третє місце на Євробаченні в 2013 році. У 2014-му стала народним депутатом від фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка. Очолювала підкомітет з питань творчої діяльності, мистецтв, культурно-просвітницької політики Комітету з питань культури і духовності. До речі, не голосувала за законопроєкт, що накладав обмеження на право трансляції російських кінофільмів та законопроект про обов'язкове володіння держслужбовцями українською мовою.

      Злата Огнєвич
      Злата Огнєвич заявила, що культурою у парламенті не цікавляться / Фото соцмереж

      10 листопада 2015 року Злата Огнєвич склала депутатські повноваження. За її словами, "в парламенті створюються непопулярні лобістські законопроекти, ведеться політична війна одного політичного угрупування проти іншого, а культура нікого не цікавить".

      Читайте також: Не лише Яременко: "Слуга народу" покарає недобросовісних нардепів в комітетах

      Андрій Мірошник, ексдепутат від "Самопомочі"

      Мірошник був обраний нардепом у 2014 році від "Об’єднання "Самопоміч". У квітні-2015 в сесійній залі планував відпустку на Мальдівах. Кореспондент "Українських новин" Богдан Бортаков зафіксував переписку Мірошника, у якій він обговорює тур вартістю понад 10 тисяч євро.

      андрій мірошник
      Андрій Мірошник пішов з Ради через переписку про Мальдіви / Фото пресслужби "Самопомочі"

      Власне, питання було не стільки у вартості поїздки – нардеп, згідно декларації, мав таку можливість. У переписці Мірошник говорить, що для "шефа" свідомо завищив ціну тура на 66 тисяч гривень. Після оприлюднення переписки Андрій Мірошник одразу склав депутатські повноваження в 2015 році.

      Я завжди був вільною людиною і хочу далі нею залишатися. І далі буду підтримувати важливі громадські ініціативи, зокрема, допомагати нашим славним воїнам. Приношу вибачення виборцям, які вважають мою поведінку негідним честі їх представляти,
      – зазначив Мірошник.

      Ірина Луценко, екснардеп від "Європейської солідарності"

      Експредставниця президента Порошенка у Верховній Раді восьмого скликання Ірина Луценко буквально через кілька місяців після початку роботи нинішнього парламенту склала повноваження. Своє рішення Ірина Луценко пояснила станом здоров’я, що "не дає можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла".

      ірина луценко
      Ірина Луценко пішла з парламенту / Фото соцмереж

      В той же час, деякі опоненти вказують, буцімто причиною міг стати той факт, що чоловік Ірини – ексгенпрокурор Юрій Луценко виїхав до Лондону "вивчати" англійську мову, а проти нього порушено кримінальну справу. Втім, на початку листопада Юрій Луценко повернувся до України...

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Слуга народу Роман Іванісов Статті Верховна Рада Святослав Вакарчук - новини Руслана Злата Огнєвіч Ірина Луценко Самопоміч
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