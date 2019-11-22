Топ5 нардепів, які достроково склали мандат: хто і чому відмовився від повноважень

Через судимість народного депутата від "Слуги народу" Романа Іванісова, яку він приховав, парламентар, вочевидь, буде змушений скласти мандат. 24 канал вирішив пригадати найвідоміших нардепів, які відмовилися від повноважень.

Днями в мережі оприлюднили вирок суду про визнання винним Іванісова у скоєнні в 1996 році таких злочинів – замах на зґвалтування, вчинене групою осіб, і задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене групою осіб.



Роман Іванісов приховав інформацію про судимість і важкий злочин / Фото соцмереж

У новітній історії українського парламентаризму були різні випадки, коли народні депутати з різних причин відмовлялися від мандату.

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Святослав Вакарчук, партія "Голос"

Нинішній лідер партії "Голос", яка має свою фракцію у Верховній Раді, уже вдруге став народним депутатом. Під час Помаранчевої революції в 2004 році Вакарчук підтримував кандидата в президенти Віктора Ющенка. Після перемоги Ющенка Святослав спочатку став радником президента з питань культури, а також був послом доброї волі ООН.



Святослав Вакарчук у 2008 році склав мандат через політичні ігри / Фото "Голосу"

У 2007 році Вакарчук став народним депутатом від блоку "Наша Україна – Народна самооборона". У Раді він був членом комітету з питань свободи слова та інформації. У 2008 році Вакарчук виступив із заявою про складення повноважень. Причиною співак назвав "небажання брати участь у безперервному розподілі влади і політичних інтригах", якими тоді займалася політична верхівка.

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Руслана Лижичко, ексдепутат від "Наша Україна"

Переможниця Євробачення у 2004 році Руслана була обрана народним депутатом у 2006 році від блоку "Наша Україна" – № 5 у списку. Була головою підкомітету з питань інформаційного забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції Комітету з питань європейської інтеграції. Склала депутатські повноваження 19 червня 2007-го.



Між політикою і співочою діяльністю Руслана обрала останнє / Фото соцмереж

Злата Огнєвич, ексдепутат від "Радикальної партії"

Злата Огнєвич здобула третє місце на Євробаченні в 2013 році. У 2014-му стала народним депутатом від фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка. Очолювала підкомітет з питань творчої діяльності, мистецтв, культурно-просвітницької політики Комітету з питань культури і духовності. До речі, не голосувала за законопроєкт, що накладав обмеження на право трансляції російських кінофільмів та законопроект про обов'язкове володіння держслужбовцями українською мовою.



Злата Огнєвич заявила, що культурою у парламенті не цікавляться / Фото соцмереж

10 листопада 2015 року Злата Огнєвич склала депутатські повноваження. За її словами, "в парламенті створюються непопулярні лобістські законопроекти, ведеться політична війна одного політичного угрупування проти іншого, а культура нікого не цікавить".

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Андрій Мірошник, ексдепутат від "Самопомочі"

Мірошник був обраний нардепом у 2014 році від "Об’єднання "Самопоміч". У квітні-2015 в сесійній залі планував відпустку на Мальдівах. Кореспондент "Українських новин" Богдан Бортаков зафіксував переписку Мірошника, у якій він обговорює тур вартістю понад 10 тисяч євро.



Андрій Мірошник пішов з Ради через переписку про Мальдіви / Фото пресслужби "Самопомочі"

Власне, питання було не стільки у вартості поїздки – нардеп, згідно декларації, мав таку можливість. У переписці Мірошник говорить, що для "шефа" свідомо завищив ціну тура на 66 тисяч гривень. Після оприлюднення переписки Андрій Мірошник одразу склав депутатські повноваження в 2015 році.

Я завжди був вільною людиною і хочу далі нею залишатися. І далі буду підтримувати важливі громадські ініціативи, зокрема, допомагати нашим славним воїнам. Приношу вибачення виборцям, які вважають мою поведінку негідним честі їх представляти,

– зазначив Мірошник.

Ірина Луценко, екснардеп від "Європейської солідарності"

Експредставниця президента Порошенка у Верховній Раді восьмого скликання Ірина Луценко буквально через кілька місяців після початку роботи нинішнього парламенту склала повноваження. Своє рішення Ірина Луценко пояснила станом здоров’я, що "не дає можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла".



Ірина Луценко пішла з парламенту / Фото соцмереж

В той же час, деякі опоненти вказують, буцімто причиною міг стати той факт, що чоловік Ірини – ексгенпрокурор Юрій Луценко виїхав до Лондону "вивчати" англійську мову, а проти нього порушено кримінальну справу. Втім, на початку листопада Юрій Луценко повернувся до України...