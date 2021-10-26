Об этом заявил режиссер документального фильма Энтони Бакстер. Он рассказал, что делает это из уважения ко всем, кто пострадал в этой ужасной истории.

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Фильм отложили на неопределенное время

Алек Болдуин в фильме о водоснабжающем кризисе городка Флинт должен был быть закадровым рассказчиком. "Флинт" планировалось показать в пятницу 29 октября в городах всей Северной Америки. Цифровой выпуск на стриминговых сервисах запланирован на ноябрь через Cargo Film & Releasing. Montrose Pictures and Cargo объявили об отсрочке проката в кинотеатрах.

Из глубокого уважения ко всем, кто пострадал от этой ужасной трагедии, мы считаем, что сейчас не время выпускать "Флинт: Кому можно доверять?".

– сказал Бакстер.

Впрочем, режиссер заверил, что лента не пропадет и ее увидят зрители. Ведь, по его словам, фильм проливает свет на текущее тяжелое положение жителей Флинта из-за водной беды.

Что известно о гибели Галины Хатчинс: