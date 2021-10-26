Трогательное сообщение женщина разместила в инстаграме. Она отметила, что ее сердце вместе с родными Галины Хатчинс

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Гилария Болдуин говорит, что все пережили большой шок

Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И с моим Алеком,

– написала Болдуин.

Гилария подчеркнула, что невозможно отметить, какой шок и душевную боль люди пережили после этой трагедии.



Сообщение Гиларии Болдуин в инстаграме

Пистолет был заряжен боевыми патронами

Отметим, что ранее в СМИ обнародовали версию, почему пистолет на съемочной площадке был заряжен боевыми патронами. Источники в полиции утверждают, что ранее из этого оружия стреляли по мишеням.

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Также причиной трагедии могла стать неопытность оружейницы. Реквизитом занималась 24-летняя девушка, на работу которой неоднократно жаловались. Самому Болдуину, когда давали оружие, говорили, что оно незаряженное.

Что известно о гибели Галины Хатчинс:

Трагедия произошла в штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Ржавчина" 22 октября.

На съемочной площадке актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора родом из Украины Галину Хатчинс.

42-летняя женщина получила ранение в грудь и умерла в больнице.

Также пострадал режиссер Джоэл Соуз.

Болдуин сотрудничает со следствием. Его не задерживали.

Текст публикации Гиларии Болдуин:

Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И с моим Алеком. Нет слов, потому что невозможно выразить шок и душевную боль относительно такого трагического события. Разбитые сердца. Потеря. Поддержка