Трогательное сообщение женщина разместила в инстаграме. Она отметила, что ее сердце вместе с родными Галины Хатчинс
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Гилария Болдуин говорит, что все пережили большой шок
Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И с моим Алеком,
– написала Болдуин.
Гилария подчеркнула, что невозможно отметить, какой шок и душевную боль люди пережили после этой трагедии.
Сообщение Гиларии Болдуин в инстаграме
Пистолет был заряжен боевыми патронами
Отметим, что ранее в СМИ обнародовали версию, почему пистолет на съемочной площадке был заряжен боевыми патронами. Источники в полиции утверждают, что ранее из этого оружия стреляли по мишеням.
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Также причиной трагедии могла стать неопытность оружейницы. Реквизитом занималась 24-летняя девушка, на работу которой неоднократно жаловались. Самому Болдуину, когда давали оружие, говорили, что оно незаряженное.
Что известно о гибели Галины Хатчинс:
- Трагедия произошла в штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Ржавчина" 22 октября.
- На съемочной площадке актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора родом из Украины Галину Хатчинс.
- 42-летняя женщина получила ранение в грудь и умерла в больнице.
- Также пострадал режиссер Джоэл Соуз.
- Болдуин сотрудничает со следствием. Его не задерживали.
Текст публикации Гиларии Болдуин:
Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И с моим Алеком. Нет слов, потому что невозможно выразить шок и душевную боль относительно такого трагического события. Разбитые сердца. Потеря. Поддержка