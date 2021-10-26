Про це заявив режисер документального фільму Ентоні Бакстер. Він розповів, що робить це із поваги до усіх, хто постраждав у цій жахливій історії.

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Фільм відклали на невизначений час

Алек Болдвін у фільмі про водопостачальну кризу містечка Флінт мав бути закадровим оповідачем. "Флінт" планували показати у п'ятницю 29 жовтня в містах усієї Північної Америки. Цифровий випуск на стрімінгових сервісах запланували на листопад через Cargo Film & Releasing. Montrose Pictures and Cargo оголосили про відстрочку прокату у кінотеатрах.

З глибокої поваги до всіх, хто постраждав від цієї жахливої ​​трагедії, ми вважаємо, що зараз не час випускати "Флінт: Кому можна довіряти?".

– сказав Бакстер.

Втім, режисер запевнив, що стрічка не пропаде і її таки побачать глядачі. Адже, за його словами, фільм проливає світло на поточне важке становище жителів Флінта через водне лихо.

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