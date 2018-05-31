У Порошенко опровергли причастность его кортежа к ДТП с ребенком

Автомобиль, который 31 мая в Киеве сбил велосипедиста на переходе, не принадлежал кортежу Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на администрацию президента.

"Обнародованная информация источников – это неправда. Указанная машина не является частью кортежа президента", – отметили в пресс-службе АП.

Напомним, ранее 24 канал сообщил, что 31 мая в Киеве на пешеходном переходе авто из кортежа якобы Петра Порошенко сбило 13-летнего велосипедиста. Парня забрали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги.