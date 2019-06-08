У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського

Виборець Володимира Зеленського хоче одного – спокійно й у добробуті жити в Україні без зайвого клопоту.

Сам Володимир Зеленський хоче саме такою Україною керувати і красуватися під софітами в ролі "Слуги народу".

Ігор Коломойський хоче просто багато грошей і "Приватбанк".

Брати Шефіри хочуть продавати свої серіали в Росію – куди ж іще?

Все це класичні бажання обивателів – незалежно від того, мають вони на рахунках мільярди, мільйони чи кілька тисяч гривень.

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А Володимир Путін хоче зовсім іншого. У нього вирішені питання з мільярдами, мільйонами, софітами та іншою дурнею. Йому не потрібен банк, і серіалів він не знімає. Він хоче відновити Російську державу в її "природних кордонах" – тобто в межах СРСР або Російської імперії. Тобто з включенням у ці кордони України. І він над цим працює.