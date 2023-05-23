53-летний Александр Сова из собственного ружья расстрелял трех соседей. После совершения преступления подозреваемый вернулся домой и взорвал себя. Что стало причиной нападения, пока неизвестно.

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Жертв расстрела могло быть больше

В Полтавской области сегодня похоронили трех жертв расстрела. Как стало известно впоследствии, погибших могло быть больше. Во время трагедии в доме также находилась мать и жена Инна погибшего экс-мера. Знакомые семьи Демчуков рассказывают, что четвертую жертву спасла случайность – у ружья закончились патроны.

Более того, в семье бывшего мэра рассказывают, что несколько лет назад между злоумышленником и Демчуком произошел конфликт. Родственник семьи заявил, что сосед как-то начал чинить крышу в 5 утра. Сова сильно стучал инструментом, а Демчук сделал ему замечание, потому что в это время еще спали дети.

Возможно, он, поэтому затаил зло. Он был странным, ни с кем не общался. На мой взгляд, следующей жертвой должна была стать Инна, но что-то ему помешало. Возможно, потому, что на улице его уже увидели. После этого он пошел к себе и взорвался на гранате,

– рассказал родственник Демчуков Виталий Плужник.

Правоохранители заявляют, что мотив преступления до сих пор остается неизвестным. Однако следователи уверены, что расстрел Сова планировал раньше времени.

Кто погиб во время расстрела

В полиции сообщили, что 53-летний житель Александр Сова застрелил трех человек – 63-летнюю учительницу математики Алевтину Панченко, 47-летнего бывшего мэра Лохвицы Вячеслава Демчука и 67-летнего Михаила Тарасенко.

Пользователи в сети шокированы событиями, произошедшими в родном городе. В частности, неясны и мотивы преступника. О погибшей учительнице математики в сети вспоминают с уважением.

Своими действиями и поступками, своим умом воспитала не одно поколение учеников. Умело учила их мудрости и ответственности,

– пишут в сети о погибшей Алевтине Панченко.



Жители Лохвицы о погибшей учительнице / Скриншот из соцсетей

Также в сети опубликовали фотографии погибших бывшего мэра города и соседа убийцы.



Бывший мэр Лохвицы Вячеслав Демчук / Фото из соцсетей



Погибший Михаил Тарасенко / Скриншот из соцсетей