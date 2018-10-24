"Убили дважды": родители погибшей в Керчи девушки отреагировали на "ее интервью" росСМИ

Родители погибшей во время теракта в Керчи студентки Алины Керовой раскритиковали журналистку пропагандистского телеканала "Россия-1" Ольгу Скабееву, которая взяла интервью якобы у их дочери.

Об этом семья Керовых рассказала в интервью телеканалу Дождь.

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Ранее 24 канал сообщал, что журналисты прокремлевского телеканала "Россия-1" во время программы "60 минут" пообщались в прямом эфире с девушкой Алиной Керовой, имя которой числится в списках погибших во время массовой бойни в Керчи.

Родители погибшей девушки рассказали, что про скандальный эфир они узнали от знакомых, которые стали им звонить.

"Мне из Китая друг прислал скриншот с "России-1" о том, что Алина Керова дает интервью. Я просто был в шоке", – заявил Сергей Керов.

В то же время, мать Алины Виктория рассказала, что сразу начала искать в интернете запись эфира, а когда прослушала его, то убедилась, что интервью Скабеева брала не у их дочери.

Мы нашли потом этот отрезок разговора – это не Алина и не ее голос, это совсем другой человек. Ну как не проверить информацию, назваться ее именем, как так могли сделать? Показать на всю страну... Звонят из-за рубежа наши друзья, плачут и страдают,

– сказала женщина.

Кроме того, родители погибшей девушки заметили, что на некоторое время у них появилась надежда, что произошла какая-то ошибка, и их дочь на самом деле жива.

"Да, у меня тоже появилась надежда. Обнадежила (Скабеева – 24 Канал), что наш ребенок жив, а затем дважды убила", – отметила Виктория.

Также, Керовы добавили, что никто из пропагандистского канала с ними после скандала не связывался и извинений за это фейковое интервью не просил.

Напомним, журналисты пропагандистского телеканала "Россия-1" объяснили появление в их эфире интервью с Алиной Керовой. Они заявили, что к ним позвонила девушка, которая побоялась представиться собственным именем и использовала имя погибшей подруги.