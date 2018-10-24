"Вбили двічі": батьки загиблої у Керчі дівчини відреагували на "її інтерв'ю" росЗМІ

Батьки загиблої під час теракту в Керчі студентки Аліни Керової розкритикували журналістку пропагандистського телеканалу "Росія-1" Ольгу Скабеєву, яка взяла інтерв'ю нібито й їхньої дочки.

Про це сім'я Керових розповіла в інтерв'ю телеканалу Дождь.

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Раніше 24 канал повідомляв, що журналісти прокремлівського телеканалу "Росія-1" під час програми "60 хвилин" поспілкувалися у прямому ефірі із дівчиною Аліною Керовою, ім'я якої числиться у списках загиблих під час масової бійні в Керчі.

Батьки загиблої дівчини розповіли, що скандальний ефірі вони дізналися від знайомих, які почали їм телефонувати.

"Мені з Китаю друг прислав скріншот з "Росії-1" про те, що Аліна Керова дає інтерв'ю. Я просто був у шоці", – заявив Сергій Керов.

Водночас, мати Аліни Вікторія розповіла, що одразу почала шукати в інтернеті запис ефіру, а коли прослухала його, то переконалася, що інтерв'ю Скабеєва брала не у їхньої дочки.

Ми знайшли потім цей відрізок розмови – це не Аліна і не її голос, це зовсім інша людина. Ну як не перевірити інформацію, назватися її ім'ям, як так могли зробити? Показати на всю країну... Дзвонять з-за кордону наші друзі, плачуть і страждають,

– сказала жінка.

Окрім того, батьки загиблої дівчини зауважили, що на деякий час у них з'явилася надія, що сталася якась помилка, і їхня дочка насправді жива.

"Так, у мене теж з'явилася надія. Обнадіяла (Скабеєва, – 24 Канал) що наша дитина жива, а потім двічі вбила", – наголосила Вікторія.

Також, Керови додали, що ніхто з пропагандистського каналу з ними після скандалу не зв'язувався та вибачень за це фейкове інтерв'ю не просив.

Нагадаємо, журналісти пропагандистського телеканалу "Росія-1" пояснили появу в їхньому ефірі інтерв'ю з Аліною Керовою. Вони заявили, що до них зателефонувала дівчина, яка побоялася представитись власним ім'ям та використала ім'я загиблої подруги.