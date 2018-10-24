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      "Вбили двічі": батьки загиблої у Керчі дівчини відреагували на "її інтерв'ю" росЗМІ

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      Батьки загиблої в Керчі дівчини прокоментували "її інтерв'ю" росЗМІ
      Батьки загиблої в Керчі дівчини прокоментували "її інтерв'ю" росЗМІ / tvrain.ru

      Батьки загиблої під час теракту в Керчі студентки Аліни Керової розкритикували журналістку пропагандистського телеканалу "Росія-1" Ольгу Скабеєву, яка взяла інтерв'ю нібито й їхньої дочки.

      Про це сім'я Керових розповіла в інтерв'ю телеканалу Дождь.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що журналісти прокремлівського телеканалу "Росія-1" під час програми "60 хвилин" поспілкувалися у прямому ефірі із дівчиною Аліною Керовою, ім'я якої числиться у списках загиблих під час масової бійні в Керчі.

      Батьки  загиблої дівчини розповіли, що скандальний ефірі вони дізналися від знайомих, які почали їм телефонувати.

      "Мені з Китаю друг прислав скріншот з "Росії-1" про те, що Аліна Керова дає інтерв'ю. Я просто був у шоці", – заявив Сергій Керов.

      Водночас, мати Аліни Вікторія розповіла, що одразу почала шукати в інтернеті запис ефіру, а коли прослухала його, то переконалася, що інтерв'ю Скабеєва брала не у їхньої дочки.

      Ми знайшли потім цей відрізок розмови – це не Аліна і не її голос, це зовсім інша людина. Ну як не перевірити інформацію, назватися її ім'ям, як так могли зробити? Показати на всю країну... Дзвонять з-за кордону наші друзі, плачуть і страждають,
      – сказала жінка.

      Окрім того, батьки загиблої дівчини зауважили, що на деякий час у них з'явилася надія, що сталася якась помилка, і їхня дочка насправді жива.

      "Так, у мене теж з'явилася надія. Обнадіяла (Скабеєва, – 24 Канал) що наша дитина жива, а потім двічі вбила", – наголосила Вікторія.

      Також, Керови додали, що ніхто з пропагандистського каналу з ними після скандалу не зв'язувався та вибачень за це фейкове інтерв'ю не просив.

      Нагадаємо, журналісти пропагандистського телеканалу "Росія-1" пояснили появу в їхньому ефірі інтерв'ю з Аліною Керовою. Вони заявили, що до них зателефонувала дівчина, яка побоялася представитись власним ім'ям та використала ім'я загиблої подруги.

      Теги: Новини України Новини Росії Теракт в коледжі у Керчі Керч ЗМІ Новини Криму Жертви Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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