Ученые создали уникальный суперздоровый кофе

В мире здорового питания и суперфудов, похоже, появился новый тренд – кофе с брокколи, то есть к этому напитку добавляют ту же зеленую капусту. А отличились таким нововведениям австралийские ученые из Организации научных и промышленных исследований Содружества наций.

Соответствующую информацию организация обнародовала на своем официальном сайте.

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Как отмечается, ученые изобрели порошок из брокколи, который следует добавлять в кофе. А причиной такого шага стало то, что австралийцы не потребляют достаточное количество овощей, как рекомендует их министерство здравоохранения.

Этот порошок на 100% состоит из брокколи, то есть для его производства применяется целая капуста. Кроме того, для создания брокколи порошка применяются такие процессы, которые в итоге сохраняют натуральный цвет, запах и питательные вещества, присущие свежей брокколи.

Мэри Энн Огестин, которая возглавила исследования, подчеркивает, что брокколи порошок содержит много белка и клетчатки, а также богат на так называемые "биоактивные фитохимические вещества", которые положительно влияют на здоровье.

В то же время она добавляет, что такой порошок уже использовался для производства экструдированных снеков с высоким содержанием овощей. Также этот продукт, по ее словам, может помочь фермерам уменьшить количество "некрасивых" овощей, которые попадают в мусорное ведро, еще не добравшись до прилавков.

К слову, одно из кафе австралийского Мельбурна уже добавило в свое меню латте с брокколи порошка: отзывы были как положительными, так и отрицательными. К примеру, пользователи в соцсетях утверждают, что вкус такого напитка – просто-таки отвратительный, другие пользователи предполагают, что кофе с брокколи – это не что иное, как суп.

Разработчики со своей стороны отметили, если такой кофе большинству не придется по вкусу, то вышеупомянутый порошок можно добавлять в смузи, супы, выпечку как способ скрыть брокколи от капризных детей.

Напомним, недавно в Великобритании появился необычный KitKat, который производят из рубинового шоколада.