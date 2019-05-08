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      Украина вошла в состав двух комиссий ООН

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      Украину избрали в состав двух комиссий ООН
      Украину избрали в состав двух комиссий ООН / Фото из открытых источников

      Украинскую сторону во вторник, 7 мая, избрали в две комиссии Организации Объединенных наций: в Комиссию по наркотическим средствам и Комиссию по народонаселению и развитию.

      Постоянное представительство Украины при ООН сообщило, что наше государство будет членом комиссий в течение 3 и 4 лет.

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      Украина избрана в Комиссию по наркотическим средствам (на 2020-2023 годы) и в Комиссию по народонаселению и развитию (на 2020-2024 годы),
      – говорится в сообщении.

      Что известно об обязанностях комиссий?

      К полномочиям Комиссии по народонаселению и развитию относятся проблемы народонаселения, стратегий его интеграции и развития, формирования советов правительственной политики в этой области. Ее данные входят в состав одного из важнейших органов ООН – Экономического и социального совета.

      В то же время, Комиссия ООН по наркотическим средствам и ее секретариат в форме Управления ООН по наркотикам и преступности занимается борьбой с распространением наркотиков и преступлениями, связанными с их нелегальным изготовлением и распространением.

       

      К слову, в феврале в ООН учредили объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Многие страны уже пожертвовали миллионы долларов для жителей Донбасса, страдающих от вооруженного конфликта. Помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер добавила, что общие потребности для гуманитарной помощи жителям востока Украины по обе стороны линии разграничения на 2019 год составляют 162 миллиона долларов.

      blog_ava
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      Теги: Наркотики ООН Новости Украины Новости политики
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