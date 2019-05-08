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      Україна увійшла до складу двох комісій ООН

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      Україну обрали до складу двох комісій ООН
      Україну обрали до складу двох комісій ООН / Фото з відкритих джерел

      Українську сторону у вівторок, 7 травня, обрали до двох комісій Організації Об'єднаних націй: до Комісії з наркотичних засобів та до Комісії з народонаселення та розвитку.

      Постійне представництво України при ООН повідомило, що наша держава буде членом комісій протягом 3 та 4 років.

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      Україну обрано до Комісії з наркотичних засобів (на 2020-2023 роки) та до Комісії з народонаселення та розвитку (на 2020-2024 роки),
      – йдеться у повідомленні.

      Що відомо про обов'язки комісій?

      До повноважень Комісії з народонаселення та розвитку належать проблеми народонаселення, стратегій його інтеграції та розвитку, формування порад урядової політики у цій галузі. Її дані входять до складу одного з найважливіших органів ООН – Економічної і соціальної ради.

      Водночас, Комісія ООН з наркотичних засобів та її секретаріат у формі Управління ООН з наркотиків і злочинності займається боротьбою з поширенням наркотиків та злочинами, що пов’язані з їх нелегальним виготовленням і розповсюдженням.

       

      До слова, у лютому в ООН заснували об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні. Багато країн вже пожертвували мільйони доларів для жителів Донбасу, які страждають від збройного конфлікту. Помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер додала, що загальні потреби для гуманітарної допомоги жителям сходу України по обидві сторони лінії розмежування на 2019 рік становлять 162 мільйона доларів.

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      Теги: ООН Наркотики Новини України Новини політики
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