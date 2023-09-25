Случаи диверсий происходят как на оккупированных территориях, так и в России. Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный эксперт Давид Шарп, вспомнив о подрывах железнодорожных путей Брянске и Крыму.

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Насколько эффективны такие действия

Метод уничтожения путей использовался еще во время Второй мировой войны. Оттуда к нам пришли истории о партизанском движении и "рельсовой войне". Но на самом деле эффект от этих действий, по словам эксперта, был слишком преувеличен, а реальное влияние на железнодорожную дорогу очень мало.

Взорвали рельсы, пострадали десятки метров пути – сделать это довольно сложно. Надо подвергнуть риску подготовленных и мотивированных людей, например скрытую агентуру на территории России или в оккупированных областях. Риски ужасны: тебя могут поймать, ликвидировать во время выдвижения или возвращения,

– рассказал Давид Шарп.

Далее неисправность или разрушение через несколько часов исправят, и на этом все закончится. Даже если удастся взорвать паровоз, то эффект все равно будет небольшой.

"Просто рельсы – это мелочь с большим риском для исполнителя. Если есть шансы сделать это без риска и оно того стоит, то да, но в общем это не целесообразно", – добавил Шарп.

Израильский военный эксперт об эффективности "рельсовой войны": смотрите видео

Когда это действительно оправдано

Такие действия целесообразны, если необходимы для наступления или оборонной операции важного значение. Например, уничтожение большого моста или пути в нескольких местах, которые приведут к задержке с подвозом боеприпасов. Соответственно, подразделения на фронте получат меньше того, что им нужно, и это повлияет на их боевые возможности. То же касается поражения важных объектов в тылу врага, но их нужно связывать с ситуацией на фронте, потому что в противном случае, это будет не более чем "болезненный укол".

Более того, выявление диверсантов сегодня значительно упростилось из-за различных технологий, поэтому важнейшим является вопрос цены и полученного результата.

Кроме того, местность не всегда способствует диверсионным мероприятиям. Одно дело – большие лесные массивы или горы, где можно спрятаться, а другое – степь, открытое пространство. Поэтому при таких действиях важно, чтобы они были масштабными, системными и касались определенных действий на фронте. Тогда это будет иметь эффект,

– подчеркнул израильский военный эксперт.

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