Випадки диверсій трапляються як на окупованих територіях, так і в Росії. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий експерт Давид Шарп, згадавши про підриви залізничних колій у Брянську та Криму.

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Наскільки ефективні такі дії

Метод знищення колій використовували ще під час Другої світової війни. Звідти до нас прийшли історії про партизанський рух та "рейкову війну". Але насправді ефект від цих дій, за словами експерта, був надто перебільшений, а реальний вплив на залізничну дорогу – дуже малим.

Підірвали рейки, постраждало десятки метрів колії – зробити це досить складно. Треба піддати ризику підготовлених і мотивованих людей, наприклад, приховану агентуру на території Росії чи в окупованих областях. Ризики жахливі: тебе можуть спіймати, ліквідувати під час висування або повернення,

– розповів Давид Шарп.

Далі несправність чи руйнування через декілька годин виправлять і на цьому все закінчиться. Навіть, якщо вдасться підірвати паротяг, то ефект все одно буде невеликий.

"Просто колія – це дрібниця з великим ризиком для виконавця. Якщо є шанси зробити це без ризику і воно того вартує, то так, але загально це не доцільно", – додав Шарп.

Ізраїльський військовий експерт про ефективність "рейкової війни": дивіться відео

Коли це дійсно виправдано

Такі дії є доцільними, якщо потрібні для наступу чи оборонної операції важливого значення. Наприклад, знищення великого мосту, чи колії в декількох місцях, які призведуть до затримки з підвозом боєприпасів. Відповідно, підрозділи на фронті отримають менше того, що їм потрібно й це вплине на їхні бойові можливості. Те саме стосується ураження важливих об'єктів у тилу ворога, але їх треба пов'язувати з ситуацією на фронті, бо в іншому випадку, це буде не більше ніж "болючий укол".

Щобільше, виявлення диверсантів сьогодні значно спростилося через різні технології, тому найважливішим є питання ціни й отриманого результату.

Окрім цього, місцевість не завжди сприяє диверсійним заходам. Одна справа – великі лісові масиви чи гори, де можна сховатися, а інша – степ, відкритий простір. Тож при таких діях важливо, щоб вони були масштабні й системні й стосувалися певних дій на фронті. Тоді це матиме ефект,

– підкреслив ізраїльський військовий експерт.

Як працюють партизани