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      Україні потрібні персональні санкції для Журавльова і Ко

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      Депутат Держдуми Олексій Журавльов / AFP

      Усі ці хамські випади щодо порушення українського кордону – привід для посилення персональних санкцій проти кожного російського "дєятєля", який незаконно перетинав кордони України.

      Сьогодні отримала два листи. Відповідь на своє звернення до Спеціального представника в ТКГ головуючого в ОБСЄ, Посла Марітна Сайдіка, в якому пан Посол запевняє мене, що докладає всіх зусиль для уникнення провокацій поблизу лінії зіткнення і звертає увагу всіх сторін на неприпустимість провокацій. Це реакція на моє звернення щодо неприпустимого візиту депутата Держдуми Журавльова на окуповану частину Золотого, куди цей діяч заїхав, порушуючи український кордон і тинявся там в оточенні представників СММ ОБСЄ. Чекаю відповіді й від самої місії СММ, якого дива їх патруль супроводжував провокатора і порушника українського кордону. І надалі жорстко реагуватиму на всі подібні провокації, хоч насправді це має робити і влада також.

      До теми: Геращенко: Ми для того розводили війська, щоб там тепер, не ховаючись, лазили росіяни?

      Й, несподівано для себе, отримала листа від самого Журавльова, який пише, що начитався моїх заяв і... пропонує разом "посетить ЛНР" і "он гарантирует безопасность".

      Довго думала, чи писати про цю писульку з Москви та зайвий раз згадувати держдумівця. Але відповім. Ви – гівнюк, Журавльов, й мені не потрібні дозволи та гарантії від росіян на моїй землі. Заберіть геть ваші війська й найманців з окупованого Донбасу і Криму, й займіться нарешті внутрішніми справами РФ. Відвідайте свої регіони, які в такому зубожінні і руїнах, як після війни, подивіться як живуть люди за межами Золотого кольца.

      Цей лист я негайно передам в СБУ і МЗС, й трактую заяви держдумівця як чергову спробу грубого втручання у внутрішні справи України, неповагу до територіальної цілісності та суверенітету, викривлене трактування росіянами мінських угод, в яких немає ніяких "ЛДНР", вони існують тільки в шовіністській уяві Журавльових і ко. Звичайно, всі ці хамські випади щодо порушення українського кордону – привід для посилення персональних санкцій проти кожного російського "дєятєля", який незаконно перетинав кордони України. Ці люди повинні бути під санкціями в Україні, в країнах-союзниках, США, ЄС. Вони повинні стати руконепотискаємими в цивілізованому світі. Й точно СММ ОБСЄ не повинні підігрувати цим грубим провокаціям, супроводжуючи осіб, які НЕЗАКОННО перебувають на українській території.

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Новости Украины Санкции Публикации ОБСЕ Российская пропаганда Ирина Геращенко
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