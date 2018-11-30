12:48
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 ноября
      Тандем Минобороны и застройщика: из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Укрзализныца" запустила первый рельсовый автобус из Киева в аэропорт "Борисполь": яркие фото

      283 Читати новину українською

      30 ноября "Укрзализныца" отправила первый рельсовый автобус из аэропорта "Борисполь" до железнодорожного вокзала "Киев".

      Железнодорожное сообщение между столицей и главными воздушными воротами Украины будет функционировать круглосуточно.

      Читайте также: Как будет курсировать новый экспресс в аэропорт "Борисполь" в Киеве: обнародовали расписание

      На маршруте между Центральным железнодорожным вокзалом и аэропортом экспресс будет делать остановку на станции "Дарница". В "Укрзализныце" обещают, что ехать экспресс будет 35 минут, а билет будет стоить 80 гривен.


      Расписание рельсового автобуса Киев – Международный аэропорт " Борисполь"

      На станции Киев-Пассажирский реконструирована платформа около 14-й колеи, с которой будет осуществляться посадка и высадка пассажиров. Платформа модернизированная: обновлено освещение и отделка, учтены потребности людей с инвалидностью (тактильные показатели, лифт и прочее).

      Платформа, на якій здійснюється посадка та висадка пасажирів

      Платформа, на которой осуществляется посадка и высадка пассажиров

      ​Новий рейковий автобус
      Новый рельсовый автобус

      Перший рейковий автобус

      Билеты на этот поезд можно приобрести в четырех киосках самообслуживания, которые размещены на конкорсе над 14-ой колеей. Для приобретения билета за наличный расчет будут организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах.

      ​Продаж квитків
      Продажа билетов

      Как сообщили на сайте "Укрзализныци", на базе железнодорожного экспресса до аэропорта "Борисполь" планируется впервые ввести единый билет на разные виды транспорта. То есть, клиент сможет купить один билет, который будет действовать в поезде, экспрессе и самолете.

      Напомним, что 25 октября, из Киева в аэропорт "Борисполь" впервые отправился новый скоростной поезд. А полноценную работу рельсовый автобус "Киев-Пассажирский – Борисполь-аэропорт" начал с 30 ноября.

      Теги: Новости Украины Новости Киева железная дорога Транспорт Новости Борисполя Укрзализниця
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Растаможка евроблях по новым правилам: дешевле или нет?
      сегодня , 11:01 Растаможка евроблях по новым правилам: дешевле или нет?
      Яніна Ткачук 2491
      "Там была зверская сила": жуткие воспоминания студентов кровавого разгона Евромайдана
      сегодня , 10:52 "Там была зверская сила": жуткие воспоминания студентов кровавого разгона Евромайдана
      Олена Кук 210
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Как правильное инвестирование может изменить Донбасс
      сегодня , 08:45 Как правильное инвестирование может изменить Донбасс
      Максим Єфімов 308
      Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      сегодня , 08:00 Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      Ірина Шиба 212
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      В Китае Янукович посетил музей терракотовой армии
       4 декабря 2013 , 09:49 20
      "Нулевое" декларирование: кого миловать, кого – наказывать
       14 марта , 20:00
      Украинцы покупают по 60 тысяч "евроблях" ежемесячно
       6 августа , 14:30
      Вертонген засунул палец в глаз Фирмино и травмировал бразильца – жуткое фото дня
       15 сентября , 19:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук