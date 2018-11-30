"Укрзализныца" запустила первый рельсовый автобус из Киева в аэропорт "Борисполь": яркие фото

30 ноября "Укрзализныца" отправила первый рельсовый автобус из аэропорта "Борисполь" до железнодорожного вокзала "Киев".

Железнодорожное сообщение между столицей и главными воздушными воротами Украины будет функционировать круглосуточно.

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На маршруте между Центральным железнодорожным вокзалом и аэропортом экспресс будет делать остановку на станции "Дарница". В "Укрзализныце" обещают, что ехать экспресс будет 35 минут, а билет будет стоить 80 гривен.



Расписание рельсового автобуса Киев – Международный аэропорт " Борисполь"

На станции Киев-Пассажирский реконструирована платформа около 14-й колеи, с которой будет осуществляться посадка и высадка пассажиров. Платформа модернизированная: обновлено освещение и отделка, учтены потребности людей с инвалидностью (тактильные показатели, лифт и прочее).

Платформа, на которой осуществляется посадка и высадка пассажиров



Новый рельсовый автобус

Билеты на этот поезд можно приобрести в четырех киосках самообслуживания, которые размещены на конкорсе над 14-ой колеей. Для приобретения билета за наличный расчет будут организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах.



Продажа билетов

Как сообщили на сайте "Укрзализныци", на базе железнодорожного экспресса до аэропорта "Борисполь" планируется впервые ввести единый билет на разные виды транспорта. То есть, клиент сможет купить один билет, который будет действовать в поезде, экспрессе и самолете.

Напомним, что 25 октября, из Киева в аэропорт "Борисполь" впервые отправился новый скоростной поезд. А полноценную работу рельсовый автобус "Киев-Пассажирский – Борисполь-аэропорт" начал с 30 ноября.