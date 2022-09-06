Как рассказала журналистка 24 канала Анна Черненко, Виталий успел спасти только медали сына.

Важно Россияне ударили ракетами по двум домам в центре Харькова

Российские ракеты попали в обычный частный сектор. Сам Виталий Зубенко чудом смог спастись. А вот его дом – выгорел дотла. Теперь мужчине негде жить. Некоторое время он поживет у знакомых, однако, что будет дальше – неизвестно.

Справка. Владислав Зубенко был жителем Харькова и работал на Южной железной дороги. На Майдан он приехал в феврале в рыцарских доспехах и вступил в ряды Сотни самообороны. 20 февраля он получил пулевое ранение на улице Институтской, когда щитом прикрывал раненых. Врачи, волонтеры, все близкие и неравнодушные люди боролись за его жизнь, однако 28 февраля он умер в больнице. Владиславу было всего 22 года.

Российская ракета уничтожила дом отца героя Небесной Сотни / Фото 24 канал (Анна Черненко)

Добавим, что в результате обстрела Харькова погибла 73-летняя женщина. Российский снаряд попал прямо в ее дом. Женщину и кота, спавшего с ней, завалило. На тот момент сын женщины был в соседней комнате. Это и спасло его жизнь.

По данным следствия, 6 сентября около 00:20 российские военнослужащие нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Ракета попала в частный дом. В результате попадания обломков от ракеты по другому адресу горел жилой дом на площади 300 квадратных метров.

Место попадания ракеты в Харькове / Фото 24 канал (Анна Черненко)

Обратите внимание! По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области россии.

Следователи харьковской прокуратуры уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Добавим, что 6 сентября был зафиксирован еще один "прилет" в центральную часть Киевского района. Повреждено административное здание. Информации о пострадавших пока нет. Интересно, что некоторые местные СМИ сообщают, что третья ракета, которую выпустили по Харькову, взорвалась над российским Белгородом.

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