Як розповіла журналістка 24 каналу Анна Черненко, Віталій встиг врятувати тільки медалі сина.

Важливо Росіяни вдарили ракетами по двох будинках у центрі Харкова

Російські ракети поцілили у звичайний приватний сектор. Сам Віталій Зубенко дивом зміг врятуватися. А от його будинок – вигорів вщент. Тепер чоловікові немає, де жити. Певний час він поживе у знайомих, однак що буде далі – невідомо.

Довідка. Владислав Зубенко був мешканцем Харкова і працював на Південній залізниці. На Майдан він приїхав у лютому в лицарських обладунках та вступив до лав Сотні самооборони. 20 лютого він отримав кульове поранення на вулиці Інститутській, коли щитом прикривав поранених. Лікарі, волонтери, всі близькі та небайдужі люди боролися за його життя, проте 28 лютого він помер у лікарні. Владиславу було лише 22 роки.

Російська ракета знищила будинок батька героя Небесної Сотні / Фото 24 канал (Анна Черненко)

Додамо, що внаслідок обстрілу Харкова загинула 73-річна жінка. Російський снаряд поцілив просто в її дім. Жінку та кота, який спав з нею, завалило. На той момент син жінки був у сусідній кімнаті. Це і врятувало його життя.

За даними слідства, 6 вересня близько 00:20 російські військовослужбовці завдали ракетний удар по Індустріальному району Харкова. Ракета влучила у приватний будинок. Внаслідок потрапляння уламків від ракети за іншою адресою горів житловий будинок на площі 300 квадратних метрів.

Місце влучання ракети у Харкові / Фото 24 канал (Анна Черненко)

Зверніть увагу! За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області росії.

Слідчі харківської прокуратури вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Додамо, що 6 вересня зафіксували ще один "приліт" у центральну частину Київського району. Пошкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих поки немає. Цікаво, що деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що третя ракета, яку пустили по Харкову, вибухнула над російським Бєлгородом.

Варте уваги – Показали наслідки нічного обстрілу Харкова: дивіться відео