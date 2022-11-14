Пока неизвестно, кого именно казнят в Иране, однако СМИ говорят, что этого протестующего обвиняют по нескольким пунктам.

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В частности, участника протеста обвиняют в:

поджогах правительственного здания,

нарушении общественного порядка,

"создании угрозы национальной безопасности".

Кроме того, его обвинили в "коррупции" и "мохаребе" – "войне против Бога". Последнее квалифицируется иранским законодательством как особо тяжкое преступление и может наказываться казнью даже без сопутствующих обвинений.

Что известно о протестах в Иране

Еще в сентябре полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини за "слишком свободно" одетый хиджаб. После допроса в отделении девушка попала прямо в больницу с серьезной травмой головы и вскоре умерла. Власти тогда заявили, что у нее "вдруг произошел сердечный приступ", однако семья уверена, что ее избивали.

Смерть Махсы спровоцировала невиданные ранее протесты по всей стране, женщины сжигали на площадях свои платки и хиджабы, скандируя "Женщина, жизнь, свобода!". На демонстрацию вышла и 22-летняя Хадис Наджафи, где ее убили.

Ранее иранские полицейские открыли огонь по большой толпе протестующих, собравшихся с такими же лозунгами на 40-й день траура по Махсе Амини, чья гибель спровоцировала массовые протесты в Иране, а также по Нике Шакарами, погибшей во время столкновений. Эти погибшие девушки стали символами иранского протеста.

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