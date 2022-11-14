Наразі невідомо, кого саме стратять в Ірані, однак ЗМІ кажуть, що цього протестувальника звинувачують за декількома пунктами.
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Зокрема учасника протесту звинувачують у:
- підпалі урядової будівлі,
- порушенні громадського порядку,
- "створенні загрози національній безпеці".
Крім того, його звинуватили в "корупції" та "мохаребі" – "війні проти Бога". Останнє кваліфікується іранським законодавством як особливо тяжкий злочин і може каратися стратою навіть без супутніх звинувачень.
Що відомо про протести в Ірані
- Ще у вересні поліція арештувала 22-річну Махсу Аміні за "надто вільно" одягнений хіджаб. Після допиту у відділку дівчина потрапила прямо до лікарні із серйозною травмою голови й незабаром померла. Влада тоді заявила, що у неї "раптом стався серцевий напад", проте сім'я впевнена, що її били.
- Смерть Махси спровокувала небачені раніше протести по всій країні, жінки спалювали на площах свої хустки та хіджаби, скандуючи "Жінка, життя, свобода!". На демонстрацію вийшла і 22-річна Хадіс Наджафі, де її вбили.
- Раніше іранські поліцейські відкрили вогонь по великому натовпу протестувальників, які зібралися з такими ж гаслами на 40-й день жалоби за Махсе Аміні, чия загибель спровокувала масові протести в Ірані, а також за Нікою Шакарамі, яка загинула під час зіткнень. Ці загиблі дівчата стали символами іранського протесту.
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