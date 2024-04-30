По Украине снова раздаются сирены. По каким областям могут ударить оккупанты, рассказали в Воздушных силах.

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Где раздается тревога

За несколько минут до 12:00 на севере, востоке и юге страны объявили тревогу, которая постепенно начала распространяться на запад.

Как оказалось, она связана с угрозой использования врагом баллистического вооружения с северо-востока.

Карта воздушной тревоги / Фото alerts.in.ua

В 12:00 вероятность атаки баллистики появилась и для Одесщины, Николаевщины и Херсонщины.

Одещина, всех прошу быть в укрытиях отбоя воздушной тревоги!

– обратился к украинцам председатель ОВА Олег Кипер в 12:24.

В настоящее время мониторинговые каналы написали о цели в направлении Одессы.

Для Киевщины дали отбой.

Враг атаковал Харьков

Сегодня утром оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру города. Предварительно, противник сбросил на город управляемые авиабомбы. В результате удара есть два прилета в Киевском и Холодногорском районах. В Киевском – попадание в районе жилой застройки. Также зафиксированы удары возле парковой зоны и известно о прилете в гражданское предприятие.

Сначала местные власти сказали, что один человек погиб и двое получили ранения в Холодногорском районе. Впоследствии количество пострадавших возросло до 7, среди низ 2 – госпитализированы.

Также сообщалось о втором погибшем. Впрочем, эта информация не подтвердилась.

Оккупанты ударили по Одессе: что известно