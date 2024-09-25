Правоохранители рассказали, что открыли уголовное дело. Инцидент произошел во второй половине дня 25 сентября.

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Что известно о стрельбе в Кривом Роге

Местное издание "СВОИ" написало, что инцидент произошел ориентировочно в 16:00 25 сентября в Ингулецком районе. В частности, по данным журналистов:

неизвестные стреляли из Renault Traffic белого цвета по автомобилю Skoda – ранены водитель и пассажир;

перед этим жертв преследовали на Volkswagen Golf серого цвета.

25 сентября двое неизвестных на автомобилях Renault и Volkswagen совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону автомобиля Skoda, после чего уехали с места происшествия,

– заявили в полиции.

В результате стрельбы огнестрельные ранения получили двое мужчин в возрасте 29 и 31 год. Они госпитализированы. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

В полиции сообщили, что по состоянию на вечер 25 сентября:

для задержания стрелков в области ввели специальную полицейскую спецоперацию;

авто, из которого злоумышленники попали по местным жителям, уже разыскали ;

; сотрудники отделения полиции № 7 Криворожского районного управления полиции проводят неотложные первоочередные мероприятия, чтобы установить местонахождение и задержать лиц, причастных к преступлению.

Полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 15, пункта 1 части 2 статьи 115, в частности, говорится о покушении на умышленное убийство.