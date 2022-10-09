Так, из-за сине-желтой аватарки силовики забрали в отделение 10-летнюю девочку. Потом они пришли к ней домой.

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Заплаканного ребенка отвели без родителей в отделение

Мать пятиклассницы рассказала, что в конце сентября ее вызвали в "Школу в Некрасовке" – обсудить то, что ее дочь пропускает "Разговоры о важном". На встрече педагогов очень интересовала сине-желтая аватарка девочки в чате с одноклассниками. Ребенок также якобы сделал в чате опрос о "мире и войне".

Позже выяснилось, что директор школы донес на семью в полицию. Он попросил "обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи такого поведения ребенка, его гражданской позиции".

В октябре за девочкой в школу приехали силовики. Ребенка отвезли в отделение отдельно от мамы. На глазах у плачущей девочки ее мать грубо повели к выходу. В отделении их уже ждали "эшники" и службы опеки. Они смотрели переписку в телефоне москвички.

Дома силовики рылись даже в постельном белье

Этим дело не закончилось. Позже полиция пришла к семье домой – смотрели переписку и истории поиска в телефонах и ноутбуках, рылись в постельном белье. Мама с девочкой должна явиться на комиссию для постановки на профилактический учет.