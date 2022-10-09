Так, через синьо-жовту аватарку силовики забрали до відділку на 10-річну дівчинку. Потім вони прийшли до неї додому.

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Заплакану дитину відвели без батьків до відділку

Мати п'ятикласниці розповіла, що наприкінці вересня її викликали до "Школи у Некрасівці" – обговорити те, що її донька пропускає "Розмови про важливе". На зустрічі педагогів дуже цікавила синьо-жовта аватарка дівчинки у чаті з однокласниками. Дитина також нібито зробила в чаті опитування про "мир і війну".

Пізніше з'ясувалося, що директор школи доніс на сім'ю до поліції. Він попросив "обстежити житлово-побутові умови сім'ї та встановити причинно-наслідкові зв'язки такої поведінки дитини, її громадянської позиції".

У жовтні по дівчинку до школи приїхали силовики. Дитину відвезли до відділу окремо від мами. На очах у дівчинки, що плаче, її мати грубо повели до виходу. У відділі на них вже чекали "ешники" та служби опіки. Вони дивилися листування у телефоні москвички.

Вдома силовики рились навіть у постільній білизні

Цим справа не закінчилась. Пізніше поліція прийшла до сім'ї додому – дивилися листування та історії пошуку в телефонах та ноутбуках, рилися у постільній білизні. Мама з дівчинкою має з'явитися на комісію для постановки на профілактичний облік.